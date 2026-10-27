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Havijer Bardem prokomentarisao poraz Vučića: "Ovo je istorijski trenutak"

Havijer Bardem prokomentarisao poraz Vučića: "Ovo je istorijski trenutak"

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Uz snimke iz Beograda podijelio je i poruku u kojoj se osvrnuo na pobjedu studentskog pokreta i poraz Aleksandra Vučića.

Havijer Bardem prokomentarisao poraz Vučića Izvor: instagram/bardemantarctic

Španski glumac Havijer Bardem na društvenim mrežama je komentarisao rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji. Podijelio je snimke slavlja nakon pobjede Studentske liste i poručio da je riječ o istorijskom trenutku za zemlju.

Bardem je objavio snimke s beogradskog Trga Slavija, na kom su se okupili brojni građani kako bi proslavili izborne rezultate.

Izvor: instagram/bardemantarctic

"Srpski studenti su pobedili"

Uz snimke iz Beograda podelio je i poruku naslovljenu "Srpski studenti su pobedili", u kojoj se osvrnuo na pobjedu studentskog pokreta i poraz Aleksandra Vučića.

"Srpski studentski pokret na parlamentarnim izborima okončao je dugogodišnju autoritarnu vlast Aleksandra Vučića. Ono što je prije gotovo dvije godine počelo na fakultetima preraslo je u pokret koji je zahvatio cijelu zemlju i sada prekinuo više od decenije autoritarne vladavine. Ovo je istorijski trenutak", napisao je glumac.

"Ovo je nada na djelu"

Bardem se nije zaustavio na jednoj objavi. Kasnije je podijelio i video u kom je uporedio slavlje na ulicama Srbije sa prizorima slavlja u Brazilu nakon izborne pobjede Luiza Inasija Lule da Silve.

"Svijet bez protesta je svijet bez napretka. Ovo je nada na djelu", poručio je.

Izvor: instagram/bardemantarctic

Redovno komentariše politička dešavanja

Bardem je inače poznat po tome što često javno komentariše politička i društvena dešavanja širom svijeta. Na društvenim mrežama redovno iznosi stavove o aktuelnim događajima, podržava protestne pokrete i upozorava na kršenje ljudskih prava. Posebno je glasan kada je riječ o ratovima, političkim sukobima i društvenim nepravdama.

(Mondo)

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Havijer Bardem glumac

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