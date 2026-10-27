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U 56. godini zarađuje na sajtu za odrasle: Glumila u hit seriji "Bejvoč", a evo kako danas izgleda čuvena Erika (Foto)

U 56. godini zarađuje na sajtu za odrasle: Glumila u hit seriji "Bejvoč", a evo kako danas izgleda čuvena Erika (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Glumica Erika Eleniak se u avgustu ove godine priključila platformi za odrasle.

erika eleniak Izvor: YouTube/Baywatch Hd

Američka serija "Čuvari plaže" prikazivala se 10 godina - od 1989. do 1999. godine. Emitovana je u 148 zemalja i ušla je u Ginisovu knjigu rekorda kao najgledaniji televizijski program. Svi pamte najavnu špicu, ali i prelijepe glumice u crvenim kupaćim kostimima koje su žarile i palile malim TV ekranima.

Među njima je i glumica Erika Eleniak, koja danas ima 56 godina, i koja danas ne živi od glumačkog posla.

Ovako je izgledala u vrijeme "Bejvoč" slave:

Erika Eleniak je imala samo 20 godina kada je snimanje počelo. U to vreme, glumica je bila veoma popularna i čak je 1989. godine proglašena za ženu mjeseca u časopisu "Plejboj". Iza sebe ima dva braka i oba su se završila razvodom. Udavala se dva puta - 1998. i 2005. godine, a 2006. je dobila ćerku.

Od prije nekoliko mjeseci je aktivna na platformi Onlifens, a TMZ piše da je za tri mjeseca zaradila 300.000 dolara.

Izvori bliski bivšoj glumici otkrivaju da "posao cvjeta" i da nedjeljno zarađuje 10.000 dolara.

Ovako danas izgleda:

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

(Mondo)

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Tagovi

glumica onlifens

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