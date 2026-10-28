Kris Braun osuđen na 8 mjeseci: Prije 17 godina prebio poznatu pjevačicu, sad flašom udarao muškarca u glavu (Video)

Američki R&B pjevač Kris Braun osuđen je 26. oktobra pred sudom u Londonu na osam mjeseci zatvora zbog učešća u nasilnom incidentu u noćnom klubu, koji se dogodio u februaru 2023. godine.

Izvor: Debby Wong/Shutterstock

Prema navodima iz sudskog postupka, muzičar je tada muzičkog producenta Abrahama Diava više puta udario teškom staklenom flašom tekile.

Iako neće odmah otići u zatvor, Braun je dobio novu sudsku kaznu koja predstavlja još jedan udarac za muzičara, čiju karijeru već godinama prate kontroverze i pravni problemi, piše Rojters.

Incident se dogodio u februaru 2023. godine, oko tri sata ujutru, na plesnom podijumu privatnog londonskog kluba "Tejp" u elitnom naselju Mejfer. Na snimcima nadzornih kamera zabilježeno je kako Braun, zajedno sa svojim prijateljem i vokalnim trenerom Omoluluom Akinloluuom (40), napada producenta i progoni ga kroz klub.

Braun je 26. oktobra pred sudom u Sautvorku osuđen na osam mjeseci zatvora, uslovno na godinu dana, nakon što je u julu priznao krivicu za učešće u nasilnom incidentu.

Akinlolu je dobio kaznu od četiri mjeseca zatvora, takođe uslovno na 12 mjeseci. Obojici je naloženo da plate sudske troškove u iznosu od po 1.500 funti.

TMZ je objavio da je "izbjegao zatvor", aludirajući na uslovnu kaznu koja se u Britaniji izriče za "kraće kazne", a potom šerovao snimak napada iz noćnog kluba za koji mu se sudilo.

Chris Brown 2023 nightclub attack video surfaces after singer avoids jail.: Metropolitan Police https://t.co/1SfxuDoAVn — TMZ (@TMZ)October 26, 2026

Fanovi ga čekali ispred suda

Nakon izricanja presude, Brauna su ispred sudnice dočekali brojni obožavaoci, koji su mu glasno pružali podršku. Pjevač je zastao kako bi jednom fanu potpisao autogram, a okupljenima je poslao i poljubac.

Sudija Toni Baumgartner poručio je Braunu da mu "uspješna muzička karijera ne daje pravo na povlašćen tretman pred zakonom.

Ponovljena upotreba staklene flaše na taj način, naročito kada je usmjerena ka glavi, očigledno je bila opasna. Postojao je rizik da povrede budu mnogo ozbiljnije od onih koje su na kraju zadobijene", rekao je sudija.

Prilikom određivanja kazne, sud je uzeo u obzir i Braunove porodične obaveze, kao i dokaze o njegovom humanitarnom radu i finansijskim doprinosima.

Tukao Rijanu

Tokom postupka navedeno je da Braun iza sebe ima i ranije osude za dva nasilna djela, iz 2009. i 2013. godine.

Njegova odbrana opisala je te slučajeve kao "kratke i izolovane" incidente počinjene u mladosti, zbog kojih se pjevač duboko kaje.

Godine 2009. Braun je priznao krivicu za teško krivično djelo napada nakon što je u Los Anđelesu fizički napao tadašnju djevojku, pjevačicu Rijanu, neposredno prije dodijele Gremi nagrada. Zbog tog slučaja osuđen je na pet godina uslovne kazne, 180 dana društveno korisnog rada i jednogodišnji program savjetovanja u vezi sa nasiljem u partnerskim odnosima.

Još jedan incident dogodio se u oktobru 2013. godine, ispred hotela "V" u Vašingtonu, kada je Braun osuđen za lakši oblik krivičnog djela napada.

Prema tadašnjem policijskom izvještaju, pjevač je izgovorio homofobičnu uvredu, a potom udario muškarca koji je pokušao da se pridruži fotografisanju sa njim.

(Mondo)