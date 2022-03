Ako ne koristite aplikaciju offline - isključite skrivenu opciju za Google Maps.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Nedavno smo vam rekli koliko je lako da koristite Google Maps bez interneta i kako to tačno da uradite.

Sad je vrijeme da svima onima koji ovu aplikaciju ne koriste bez interneta pomognemo da isključe opciju, koja je obično sama po sebi aktivirana - offline mape.

Offline mape u okviru Google Maps obično sadrže dvije mape od oko 100 megabajta, koje se automatski ažuriraju u pozadini, bez upozorenja ili čak znanja korisnika.

Osim ukoliko to niste striktno rekli aplikaciji, Google Maps u pozadini preuzima mape do posla i mape oko kuće korisnika i ažurira ih s vremena na vrijeme kako bi korisnik mogao da ih koristi kad mu zatrebaju.

Problem je što najvećem broju korisnika ove mape - ne trebaju!

Vidi opis Isključite skrivenu Google Maps opciju: Automatski se ažurira i troši memoriju u pozadini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 8 8 / 8

Google Maps uobičajeno bez znanja korisnika prate kretanje u pozadini, jer to je i posao ove aplikacije - geolociranje - pa aplikacija tako zna kad krećete na posao, na koji način idete tamo (pešice, prevozom ili kolima), sa kime tamo idete, kao i u koje vrijeme i kojim putem obično. Kako bi pomogla da lakše stignete na posao aplikacija u pozadini preuzima deo mape koji pokriva svakodnevno kretanje od kuće do mesta na kojem radite i na taj način želi da pomogne da tamo stignete lakše i uz uštedu interneta.

Ako ne želite da Google Maps prate vaše svakodnevno kretanje do posla i da u pozadini preuzimaju i ažuriraju mape, onda kliknite na svoju ikonicu gore, desno u Google Maps aplikaciji i kliknite na Offline Maps opciju novootvorenog padajućeg menija. U Offline Maps isključite Auto-update offline maps i Auto-download recommended maps. Takođe, u okviru Download preferences uključite samo opciju Over Wi-Fi only, da se mape ne bi preuzimale nekim slučajem i putem mobilne mreže.

Više detalja o svemu objašnjenom nalazi se u galeriji slika, koja će vam pomoći da korak po korak ispratite sve što je opisano.