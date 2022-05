Ažurirajte WhatsApp: Stigle su reakcije na poruke i još korisnih opcija

Popularna aplikacija za dopisivanje je u najnovijoj verziji donijela tri nove funkcije.

Izvor: WhatsApp

Nekoliko milijardi ljudi koristi proizvode kompanije Meta kako bi bilo u kontaktu sa porodicom i prijateljima. Uprkos tome, u najpopularnijoj aplikaciji za dopisivanje je bilo primjetno odsustvo nekih funkcija koje su njeni rivali već usvojili.

Korisnici su dugo zahtjevali reakcije na poruke, a sa najnovijim ažuriranjem aplikacije, dobiće upravo to.

U Facebook objavi, Mark Cukerberg je najavio kojim emotikonima ćemo moći da reagujemo.

Povrh reakcija, WhatsApp će dozvoljavati slanje fajlova do čak 2 GB, dvadeset puta više nego što je to do sad bio slučaj. Ova promjena je donijeta sa video fajlovima na umu, jer “mislimo da će pomoću malim preduzećima i školskim grupama“, kažu iz kompanije.

Treća novina je mogućnost pravljenja grupa do 512 ljudi, duplo više nego prije.

Korisnici Android, iOS, macOS i Windows uređaja već mogu da ažuriraju aplikaciju i dobiju nove funkcije.

Ukoliko još uvijek nemate ovu mogućnost, ne brinite, nekada je potrebno do nedjelju dana kako bi nova verzija stigla do svih.

Da li ste dobili novu verziju aplikacije?