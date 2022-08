Instagram mijenja kačenje fotki i uvodi visoki format fotografija svima

Kažu da su visoke fotografije baš pravi izraz za prave fotografe i kreatore sadržaja kojima je umjetnički pečat bitan…

Izvor: Instagram

Meta kompanija, koja je vlasnik Instagram platforme i mnogih drugih, ovih dana ima pune ruke posla sa nezadovoljnim korisnicima, koji odbijaju da koriste novi Instagram.

Sve je na puč navela jedna od Kardašijanovih, a otpor korisnika prema novinama koje Meta gura kopirajući TikTok mrežu je toliko jak da je kompanija morala da odustane od zakazanih promjena na neko vrijeme.

Sad, kao da nisu čuli šta korisnici žele, u Instagram timu smatraju da su vertikalne fotografije baš prava stvar za ovu društvenu mrežu, ali ovog puta imaju i "žvaku" za sve to - vertikalne fotke su super za prave fotografe (OK, nismo pravi fotografi, samo u pokušaju, pa ćemo dozvoliti da ova "žvaka" možda i jeste u pravu).

Iz matične, majke kompanije, Meta stižu, kako oni sami tvrde, "dobre vijesti za sve fotografe koji Instagram koriste za promociju svog stvaralaštva", a prema izjavi direktora i vođe Instagram tima Adama Moserija, za nedjelju ili dve će svim korisnicima biti omogućeno da postavljaju znatno veće fotografije na društvenoj mreži, one 9:16 formata.

Instagram ovo zove VISOKIM fotografijama i izgledaće kao Reels objave, samo statično (što je i logično):

Do sada je to bilo moguće isključivo u okviru Stories objava, pa ukoliko nije označen kao Highlight tj. istaknuti Story post, on bi nakon 24 sata bio izbrisan.

Uskoro će fotografije odgovarati formatu video klipova u Reels sistemu, na šta se fotografi trenutno oslanjaju tako što prave snimak od samo jednog frejma. Problem sa ovom metodom jeste to što se i dalje tehnički radi o videu, pa kompresija ume pošteno da osakati kvalitet slike. "Imamo visoke video snimke, ali ne i visoke fotografije, a verujemo da ih treba tretirati jednako", kažu u najavi novog načina kačenja fotki u Instagram ekipi.

Prije ove mogućnosti svima bi trebalo da stigne i komentarisanje Story objava novim emotikonima sa Facebook i Messenger platforme.

Šta vi mislite o visokim Instagram fotografijama?