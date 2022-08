Ako imate neku od ovih 35 aplikacija na telefonu ili tabletu izbrišite je!

Vrijeme je za još jedno veliko spremanje svih Android telefon.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Google se trudi da Play Store bude što sigurnije mjesto, ali ne uspijeva u tome, jer se pojavljuju nove i nove i nove aplikacije svakodnevno, a ne može se za svaku odmah uočiti da su maliciozne.

Napadi zlonamjernih programera su postali sofisticirani i najčešće mogu da prevaziđu mašinske provjere, a ponekad je i čovjeku teško da utvrdi da se radi o aplikaciji koja neće biti OK prema telefonu ili samom korisniku.

S obzirom na to da su ovo gore dokazane stvari iz prakse već toliko puta, takoreći činjenice, potrebno je da preuzmete stvar u svoje ruke i ne instalirate svaku aplikaciju koja vam dođe pod prste, kao i da proverite svaku od njih pre klika na Instaliraj.

Aplikacije sve češće pokušavaju da inficiraju telefone i tablete sa Android operativnim sistemom reklamama (adware), od kojih klikovima na njih zarađuju, a prikazuju se u svim menijima telefona - jednostavno iskaču sa svih strana i traju do 30 sekundi i ne mogu često da se sklone dok se odbrojavanje ne završi. Ovakve reklame su dosadne, veoma nametljive i nanose štetu korisničkom doživljaju, ali i usporavaju performanse pametnog telefona. Zaista ih je teško ignorisati ili zatvoriti da biste se brzo vratili svojim igrama ili drugim svakodnevnim aktivnostima pomoću telefona.

Nove adware aplikacije mogu čak da se oglase tokom slušanja muzike ili gledanja videa i da se prikažu preko njih dok strimujete svoje omiljene pjesme ili serije!

Ono što je (daleko) gore jeste to što pomenuti oglasi, isporučeni kroz okvire legitimnih aplikacija preuzetih iz Play prodavnice, mogu direktno da se povezuju i sa (daleko) štetnijim malverom. U suštini, ako niste pažljivi, možete na kraju biti izbombardovani dosadnim reklamama, plus prevareni od strane drugih zlonamernih softvera koji bi vas mogli navesti da instalirate nova aplikacije u pokušaju da se riješite reklama iz aplikacija koje smo pomenuli prije njih, a ne biste se rešili ni jednih ni drugih...

Šta sve rade adware aplikacije:

Usporavaju telefon zbog rada u pozadini

Plasiraju reklame u svim menijima, koje ne mogu da se isključe

Plasiraju reklame čak i prilikom striminga muzike i videa

Crpe bateriju konstantnim radom u pozadini

Troše mobilni internet bez znanja korisnika

Mogu da izazovu instalaciju dodatnih aplikacija itd.

Izbrišite svaku od ovih aplikacija, ako ih imate:

Walls light - Wallpapers Pack Big Emoji - Keyboard Grad Wallpapers - 3D Backdrops Engine Wallpapers - Live & 3D Stock Wallpapers - 4K & HD EffectMania - Photo Editor Art Filter - Deep Photoeffect Fast Emoji Keyboard Create Sticker for Whatsapp Math Solver - Camera Helper Photopix Effects - Art Filter Led Theme - Colorful Keyboard Keyboard - Fun Emoji, Sticker Smart Wifi My GPS Location Image Warp Camera Art Girls Wallpaper HD Cat Simulator Smart QR Creator Colorize Old Photo GPS Location Finder Girls Art Wallpaper Smart QR Scanner GPS Location Maps Volume Control Secret Horoscope Smart GPS Location Animated Sticker Master Personality Charging Show Sleep Sounds QR Creator Media Volume Slider Secret Astrology Colorize Photos i Phi 4K Wallpaper - Anime HD.

Postoji još jedan problem…

Dokazano je da se ove aplikacije tokom narednog ažuriranja kroz Play Store ili na neki drugi način mogu pretvoriti u deo sistema tj. maskirati u neki od Settings menija telefona ili tableta, što ih čini nemogućim za uklanjanje najvećem broju korisnika.

Zbog ovih opakih mogućnosti Google je do trenutka objave ovog teksta izbacio svih 35 aplikacija iz Play Store-a i one se više ne mogu pronaći tamo (za sada), a do momenta izbacivanja instaliralo ih je preko dva miliona ljudi.

Ako imate neku od ovih aplikacija gore - odmah je izbrišite - a ako se update verzije već desio i vidite dvije iste ili slične aplikacije za neki sistemski proces ili dio Settings menija, onda izbrišite onu koju ne potpisuje dobavljač Google ili proizvođač telefona. Sve aplikacije nalaze se u Settings >Applications.

Srećan lov i pripazite sljedeći put!