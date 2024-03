Viber dobio odličnu funkciju - organizovanje razgovora u foldere

Zaboravite na nepreglednu listu četova, najnovije Viber ažuriranje donosi organizaciju gotovo svih razgovora u foldere.

Izvor: Viber

Viber, popularna aplikacija za dopisivanje, nastavlja da proširuje svoje mogućnosti, a upravo je lansirala novu, veoma korisnu funkciju - čet foldere - koja će korisnicima služiti da bolje organizuju gotovo sve svoje razgovore u posebne fascikle.

Nova funkcija dozvoljava korisnicima da naprave do pet posebnih foldera u koje će smještati svoja dopisivanja bez limita, a koji će biti prikazani na vrhu početne stranice. To znači da je moguće grupisati, na primjer, članove porodice, prijatelje ili kolege. Nakon kreiranja ovih fascikli, u svakom momentu će biti moguće promieniti njihovo ime, a sa njihove desne strane biće prikazan broj nepročitanih poruka koje je moguće grupno označiti kao pročitane.

Pored pojedinačnih razgovora, u foldere je moguće ubaciti i grupne četove, kanale i zajednice.

Međutim, iako ne postoji limit broja razgovora koji se mogu ubaciti u fascikle, Viber neće dozvoljavati da baš sve smjestite u njih. Skriveni četovi, Viber Pay poruke, razgovori sa poslovnim nalozima i interakcije sa mušterijama ostaće izvan ovih foldera.

Kada stižu čet folderi

Iako su lansirani, mi još uvijek nismo dobili čet foldere. To će se desiti nakon što aplikacija bude ažurirana na verziju 22.0 ili višu. Kompanija kaže da je potrebno do dva mjeseca kako bi nova funkcija stigla do svih korisnika kroz Google Play i App Store prodavnice aplikacija.

Kada konačno stigne, Viber će korisnike koji imaju više od 10 razgovora obavijestiti o mogućnostima čet foldera. Alternativno, novu funkciju će biti moguće pronaći u "More" sekciji na početnoj strani, gdje će biti dostupna pod opcijom "Manage Folders".

