Najavljen novi Call of Duty: Igra se zove Vanguard i prikazan je i prvi video

Activision je igru najavio kratkim videom koji najavljuje pravu premijeru za 19. avgust.

Izvor: SmartLife / Activision

Call of Duty®: Vanguard Teaser VIDEO Izvor: Call of Duty

Nakon odlično primljenog, i kod kritike i kod publike, Call of Duty naslova iz 2020. godine, Activision je već najavio i nastavak igre.

Novo izdanje zove se Call of Duty: Vanguard.

Prvi video otkriven je zvanično, bez curenja kao proteklih godina, i pokazuje samo četiri fronta i na svakom po jednog protagonistu.

Vjerujemo da se radi o priči iz Drugog svjetskog rata i da će se radnja CoD: Vanguard izdanja razvijati na četiri fronta istovremeno ili na neki način isprepletano.

Premijera prvih informacija u vezi sa novom igrom održana je u Call of Duty: Warzone igri, koja ne gubi na popularnosti, a više ćemo znati tačno u pola osam uveče po našem vremenu u četvrtak, 19. avgusta. Call of Duty: Vanguard razvija Sledgehammer Games, studio koji nam je donio i igre Call of Duty: Advanced Warfare i Call of Duty: WWII.

Nažalost, Activision i Blizzard se trenutno nalaze u veoma nezgodnoj situaciji, jer je u SAD, u Kaliforniji trenutno u toku medijski veoma praćen sudski proces zbog toksičnih uslova rada u tim kompanijama i velikog broja prijavljenih slučajeva seksualnog uznemiravanja u okviru obe kompanije.

Podsetimo se kako je izgledao CoD: Black Ops Cold War: