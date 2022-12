15 dana, 15 besplatnih igara (1 i 2): Preuzmite Bloons TD 6 i Horizon Chase Turbo

Epic Games Store poklanja 15 igara do Nove godine, a prvi naslovi su Bloons TD 6 i Horizon Chase Turbo

Praznični popusti na Epic Games Store su počeli i trajaće sve do 5. januara, a to znači da je pravo vrijeme da ugrabite vaše omiljene igre po sniženim cijenama. Možete značajno uštedjeti na naslovima kao što su God of War, FIFA 23, Marvel's Spider-Man Remastered, Saints Row, Assassin's Creed Valhalla i Odyssey, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Far Cry 6, ali i mnogim drugim.