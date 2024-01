RETROSPEKTIVA: Od epskih trijumfa do Game Over katastrofe – Tri najgore i najbolje igre 2023. godine

U retrospektivi godine koja je u gejming svijetu ostavila dubok trag, kako na pozitivnom, tako i na negativnom planu, su hit igre, ali i one koje su izazvale podijeljene reakcije

Ulaskom u 2023. godinu, svijet gejminga je dočekao epohalne promjene i uzbuđenja. Prošla godina donijela je inovacije, iznenađujuća otkrića i igre koje su redefinisale standarde zabave.

I dok su nas neki naslovi oduševljavali svojom brilijantnošću, drugi su suočeni sa strepnjom zbog visokih očekivanja. Oni treći izazivali su brojne kontroverze svojom neuspješnom izvedbom.

U našem pregledu gejming pejzaža 2023. godine, donosimo vam retrospektivu godine koja je ostavila dubok trag, kako na pozitivnom, tako i na negativnom planu u svijetu gejminga. Tu su hit igre, ali i one koje su izazvale podijeljene reakcije, a osvrnuli smo se i na njihove priče, likove i mehaniku.

3 X EPIC FAIL

– The Lord of the Rings: Gollum

Za igru The Lord of the Rings: Gollum malo je reći da ne ispunjava očekivanja, pružajući osrednje iskustvo koje ne uspjeva da uhvati čaroliju voljenog univerzuma DŽ.R.R. Tolkina.

Grafički prikaz je razočaravajuć, sa zastarjelim vizualima koji ne doprinose prepoznatljivosti ikoničnim likovima i pejzažima Srednje zemlje.

The Lord of the Rings: Gollum Izvor: YouTube / Xbox

Osim toga, mehanika igre djeluje nespretno i neusklađeno, ostavljajući igrače frustriranim i udaljenim od epskog pripovedanja koje je učinilo izvorno delo vremenskim klasikom.

– The Day Before

Nažalost, The Day Beforenije uspio da ispuni veoma visoka očekivanja, pružajući ispodprosječno iskustvo koje ne uspjeva da zadovolji strastvene igrače.

Grafički u trenucima može da iznenadi, ali količina bagova i praznine koja ispunjava mape ostavlja sve igrače koji su imali tu nesreću da je isprobaju izrazito nezadovoljnim.

The Day Before – Gameplay Izvor: YouTube / GameSpot

Mora se naglasiti i da se mehanika igre čini nespretnom i nedovoljno razrađenom. Sveukupno, ova igra ne uspjeva da uhvati duh i uzbuđenje koje se očekuje od naslova ovog žanra.

– The Walking Dead: Destinies

I pored toga što dolazi iz poznatog "The Walking Dead" svijeta, ova igra nije uspjela da pruži očekivano uzbudljivo iskustvo, naročito u pogledu igranja.

Gameplay nije dovoljno angažujući, s monotonim mehaničkim elementima koji ne uspevaju da zadrže interesovanje igrača.

The Walking Dead: Destinies Izvor: YouTube / IGN

Izuzetno visoka očekivanja u vezi sa ovom franšizom nisu ispunjena, pa se igra čini kao promašaj koji nije uspio da prenese svu dramu i napetost karakteristične za "The Walking Dead".

