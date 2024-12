Da li ste spremni za besplatne igre svakog dana? Evo kada počinje Epic Games Store praznično darivanje

Počinje sezona besplatnih igara. Zabilježite ovaj datum u svoje kalendare.

Izvor: Steam / Marvel's Guardians of the Galaxy

Epic Games Store nastavlja tradiciju prazničnog darivanja i ovog decembra. Kao i svake nedjelje, kompanija i ove poklanja besplatne igre, ali ukoliko posjetite popularnu gejming platformu, vidjećete da nas od 12. decembra čeka prvi u nizu misterioznih naslova.

Naravno, kao i prethodnih godina, na korisnicima je da pogode šta se krije iza ukrasnog omota, koji svojom bojom i ukrasima nagovještava o kojoj igri je riječ.

Izvor: Epic Games Store

Na osnovu prvog omota, po forumima se već spekuliše da je riječ o naslovima kao što su Suicide Squad, Metro Exodus ili Vampyr, a šta je zapravo istina saznaćemo u četvrtak, u 17 časova po našem vremenu.

Epic Games već godinama u vrijeme praznika dijeli besplatne igre svakog dana, ali ako se držimo prošlogodišnjeg primjera, ta praksa neće početi 12. decembra. Naslov koji tog dana bude otkriven trebao bi da bude besplatan čitave nedjelje, a tek od 19. decembra bi počelo svakodnevno darivanje. Podsjetimo, prva misteriozna igra 2023. godine bila je Destiny 2: Legacy Collection.

Iako još uvijek ne znamo koliko će period darivanja trajati, vrijedi napomenuti da je prošle sezone završio 4. januara 2024. Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Saints Row, Ghostrunner, A Plague Tale: Innocence i Marvel's Guardians of the Galaxy bili su najzvučniji naslovi koje je Epic tada poklanja, a nadamo se da ćemo sličnu postavku vidjeti i ovaj put.

Do tada, ne prepustite da besplatno preuzmete LEGO Star Wars: The Skywalker Saga i Bus Simulator 21.

(Mondo)