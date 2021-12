HBO premijera: „I tek tako“

Novo poglavlje kultne HBO serije „Seks i grad“ 9. decembra stiže u HBO videoteku u okviru m:tel IPTV-ja.

Nova Max Original serija „I tek tako“ (And Just Like That), novo poglavlje kultne HBO serije „Seks i grad“, imaće premijeru 9. decembra na HBO videoteci u okviru m:tel IPTV-ja, kada u ponudu stižu prve dvije epizode. Nakon toga će svakog četvrtka u ponudu dolaziti po jedna nova epizoda, a biće ih ukupno deset.