m:tel pokrenuo veliki društveno odgovorni projekat "Niste sami, imate prijatelje"

Dodjelom drva za ogrjev i paketa hrane i higijene povratnicima u opštini Bosansko Grahovo, m:tel je 7. decembar označio kao početak velikog društveno odgovornog projekta koji će obuhvatiti četiri opštine u FBiH – Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo.

Izvor: m:tel

Simboličnim nazivom projekta "Niste sami, imate prijatelje", kompanija m:tel, koja je dio Telekom Srbija grupe, još jednom je pokazala čvrsto opredjeljenje da posluje društveno odgovorno i da bude oslonac i podrška svima kojima je pomoć neophodna.

Povratnicima u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo, u narednom periodu kompanija m:tel će donirati, odnosno pružiti adekvatnu pomoć u onom što im je najneophodnije za opstanak i život bilo da su u pitanju osnovne životne namirnice, drva za grijanje, donacija mašina, popravke krovova ili renoviranje cijelih kuća, odnosno škola, pa i novčane pomoći za funkcionisanje važnih organizacija koje se bave upravo ovim kategorijama stanovništva u tim opštinama.

Kao prvi i logičan korak, u skladu sa vremenskim uslovima i zimom koja je već počela, kompanija m:tel je 7. decembra ove godine donirala ogrjev socijalno ugroženim porodicama u Bosanskom Grahovu, kao i pakete sa hranom i sredstvima za higijenu.

Tim povodom, generalna direktorka kompanije m:tel dr Jelena Trivan, posjetila je ovu opštinu, te uručila donaciju stanovnicima s cijelog područja opštine Bosansko Grahovo.

"Dolazeći na mesto direktora m:tel-a, bilo mi je jasno da tu kompaniju svi prepoznaju kao nekoga ko sponzoriše velike sportske i kulturne događaje, ali moj cilj je da nas prepoznaju kao nekoga ko pomaže običnim ljudima, ko je na terenu, ko je uvek onde gde treba da bude. Odlučila sam, upravo zato, da će naša prva akcija biti da pomognemo srpskim povratničkim porodicama u Federaciji BiH. Danas smo u Bosanskom Grahovu, a povod je podela ogreva i hrane socijalno ugroženim porodicama, jer oni koji su trebali da im pomognu, nisu to učinili, i nisu im obezbedili ogrev", rekla je Jelena Trivan, te naglasila da je danas tu upravo kako bi rekla da su Srbija i Republika Srpska uz ove ljude i da nisu sami.

"Zato se ova akcija zove ’Niste sami - imate prijatelje’. Naša namera je da budemo tu svaki put kada povratnicima u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo nešto zatreba, drugim rečima rečeno, da budemo interventna pomoć bilo da treba ogrev, krov ili igralište“, izjavila je generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan.

Svoju zahvalnost za podršku stanovnicima Bosanskog Grahova izrazio je načelnik te opštine Uroš Đuran, naglasivši da je direktorka Jelena Trivan, najprije svojom zainteresovanošću, a onda i djelima, pokazala da kompanija m:tel, pa posredno i sama država Srbija kao njen vlasnik u BiH, čini ogromnu stvar za ljude koji su u veoma specifičnoj situaciji.

"Za nas pomoć kompanije m:tel znači mnogo više od materijalnog, a kada to kažem mislim na osjećaj da nas nisu zaboravili, niti oni niti Republika Srbija, i to je najvažnije, da osjećamo da nismo sami. Današnja donacija će pomoći mnogim porodicama, jer od lokalne šumarije nismo dobili drva za one kojima su neophodna. Nedavno smo u Banjaluci razgovarali sa direktoricom Trivan, spomenuli šta nam treba i evo za kratko vrijeme sve smo dobili. Pomoć je dobilo 28 porodica, a spisak je sigurno i duži", istakao je Đuran i dodao da se u Bosanskom Grahovu teško živi. Istakao je da planiraju obnovu obdaništa s obzirom na to da imaju 36 predškolske djece, a m:tel se ponudio da im donira i igralište.

Tokom boravka u Bosanskom Grahovu, Jelena Trivan sa svojim saradnicima obišla je porodicu Galić, u selu Maleševci, lično im uručivši donaciju. To je bila i još jedna prilika da se ostvari najbliži kontakt i čuje ’živa riječ’ ljudi koji već decenijama unazad imaju utisak da su zaboravljeni, te da im prenese poruku ovog projekta a koja upravo glasi „Niste sami“. „Smisao svega što činimo i jeste moja želja da ljudi znaju da nisu zaboravljeni i da nisu sami! Prvi put sam u Bosanskom Grahovu, a moje prezime Trivan je iz Grahova, moje dete nosi krv grahovljansku, tako da mi je veoma važno da sam kao direktor m:tel-a prvi put došla tamo gde me vuče porodica i krv. To ne znači da prema drugim krajevima imam manje osećanja. Kompanija m:tel ima prostora, vremena i novca da pomogne običnom čoveku", naglasila je Jelena Trivan.

Nakon donacije u vidu drva za grijanje i paketa pomoći, akcija se nastavlja i u svim drugim navedenim opštinama, po prioritetima u vidu hitnoće i projekata koji ne zavise od vremenskih uslova. Najavljena je, između ostalog, adaptacija škole u Drvaru, renoviranje i izgradnja unutar stambenih objekata povratničkih porodica u Bosanskom Petrovcu i Bosanskom Grahovu, te u opštini Glamoč.

"Niste sami, imate prijatelje" naziv je projekta za koji će se tek čuti, naglasili su iz kompanije m:tel!