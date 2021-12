Iskoristite novogodišnji popust, izaberite pametni sat iz m:tel ponude

Sniženja i do 100 KM za Huawei, Samsung i Realme pametne satove

Izvor: m:tel

Pametni satovi su uvijek odličan izbor i idealan poklon za vrijeme novogodišnjih praznika.

Oni su savršeni balans umjetnosti i tehnologije, pametni asistenti pri svakodnevnim aktivnostima i neizostavni gedžeti koji prate najnoviju modu i dizajn. Osim toga, pametni satovi kao, najsavremeniji spoj funkcionalnosti pametnog telefona i vrhunske tehnologije prate vaše aktivnosti i brinu o vašem zdravlju.

Učinite svoje navike zdravijim, dodajte vašem stilu Huawei, Samsung ili Realme pametni sat i oduševiće vas izgledom i mogućnostima koje vam se nude samo pogledom na vaš ručni zglob.

Iz m:tel ponude izaberite pametni sat po vašoj mjeri, uz popust i do 100 KM. Požurite, jer ova ponuda vrijedi do 16. decembra 2021. godine ili do isteka zaliha!

Pametne satove možete naručiti u m:tel web shop-u ili pozivom na telefon 0800 50 000, a kompletnu ponudu pogledajte na www.mtel.ba