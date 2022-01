Ne propustite nove serije na Superstaru

Mini serija „Čudne ljubavi“ je romantična komedija koja kroz niz urnebesnih situacija prepliće ljubavne dogodovštine niza likova različitih generacija povezanih rodbinsko – emotivnim vezama. Sve se događa u svečanoj atmosferi novogodišnjih praznika, od Svetog Nikole do Božića, uz puno smeha, nesporazuma, emotivnih krahova i ljubavnih uzleta. Kako to izgleda kad slavski ručak krene po zlu, da li razvedeni partneri mogu da budu prijatelji, kako je to kad volite mnogo mlađeg muškarca, a kako kad o sebi lažete devojku u koju ste se tek zaljubili, na šta liči sestrinsko rivalstvo, a na šta muško- žensko prijateljstvo, da li decu treba podržavati baš u svemu, i šta zaista očekujemo od svog partnera... Neko će se zaljubiti, ali biće i raskida, neko će shvatiti koliko je vredno to što već ima, a neko će ostati nepopravljiv. O svemu tome, ali još i ponečemu govore „Čudne ljubavi“. Uz veselu prazničnu atmosferu, lak ton i pozitivnu energiju, uz plejadu poznatih glumaca dobra zabava je zagarantovana. U ovoj mini seriji igra veliki ansambl naših najpoznatijih glumaca…. Izvor: YouTube/SUPERSTAR TV