Dodijeljene stipendije 12. generaciji m:stipendista

Svečana dodjela stipendija, koje kompanija m:tel već 12. godinu zaredom uručuje najuspješnijim studentima elektrotehničkih fakulteta iz BiH, održana je u utorak 8. februara u Istočnom Sarajevu na Elektrotehničkom fakultetu.

Izvor: m:tel

Ove godine, stipendije će primati ukupno devet studenata, jedan stipendista je student Elektrotehničkog fakulteta Banjaluka, a čak osam stipendista su student Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Stipendije 12. generaciji m:stipendista uručila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, koja je izrazila zadovoljstvo što su i ove godine najbolji student elektrotehnike postali m:stipendisti, te im uputila iskrene čestitke.

“Ovo je 12. put da m:tel dodeljuje stipendije najboljim studentima elektrotehnike. Razlog za to je jednostavan. Hoćemo da im damo podršku za vrijeme studiranja, hoćemo da im damo posao nakon studiranja, hoćemo da im damo stručnu praksu za vrijeme studiranja, a sve sa razlogom da ostanu i žive u zemlji koju vole. m:tel je prestižna kompanija koja se brzo razvija, a Telekom grupacija radi na području EU I na teritoriji Balkana, tako da svi oni ovde mogu naći svoje mjesto, pristojnu platu, a za vrijeme studiranja pravu i pristojnu podršku. Već više od 30 stipendista samo sa ETF-a iz Istočnog Sarajeva radi u kompaniji m:tel i očekujem da će današnji m:stipendisti takođe biti dio naše porodice.”

Svečanoj dodjeli stipendija prisustvovao je i gospodin Božidar Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, koji je u ime fakulteta domaćina izrazio naročito zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom kompanije m:tel i ove obrazovne ustanove.

„U m:tel-u, ETF Istočno Sarajevo je do sada imao i ima ozbiljnog partnera, budući da se na našem fakultetu obrazuje inženjerski kadar koji je od velikog značaja za jednu ovakvu kompaniju. Mi nastojimo da obrazujemo inženjere za budućnost, koji su spremni da se razviju u različitim sferama, koji se uklapaju u različite oblasti od interesovanja za poslodavce, i koji se prilagođavaju promjenama, što je veoma bitno za tržište rada u Republici Srpskoj i regionu“, rekao je Božidar Popović, naglasivši da je siguran kako će kompanija m:tel i ETF Istočno Sarajevo u budućnosti još proširivati svoju saradnju, na različitim vrstama projekata, kako je to bio slučaj i do sada.

Podsjećamo, m:stipendije se dodjeljuju u okviru društveno odgovornog poslovanja kompanije m:tel, i to studentima fakulteta sa primarnom vezom sa djelatnošću kompanije koji imaju prosjek ocjena osam i iznad osam. Stipendisti će do kraja prvog ciklusa studija od m:tel-a dobijati mjesečni iznos od po 300 KM, ali i šansu da u kompaniji provedu mjesec dana na stručnoj praksi, te priliku za zaposlenje u ovoj kompaniji po završetku studija.