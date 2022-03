Gledajte u okviru m:tel IPTV-ja: Novosti na Fox kanalima

Pogledajte šta je novo na FOX kanalima

Izvor: m:tel

FoxLife

U aprilu na kanalu FoxLife stižu premijere, prva sezona serije „Ostrvo fantazije“ i četvrta sezona serije „Čikago u plamenu“ .

Ponedjeljkom u terminu od 21.00 časova, počev od 4. aprila, stiže savremena dramska serija „Ostrvo fantazije” koja je smještena u luksuznom odmaralištu, u kojem se ispunjava svaka fantazija gostiju, ali ne onako kako gosti to očekuju.

U seriji gledamo i pratimo Elenu Rork, nasljednicu čuvenog gospodina Rorka, upravnika ovog misterioznog ostrva kao i pilota Havijera, šefa transporta na ostrvu, ali i majstor svakog zanata.

Radnja započinje tako što u odmaralište dolazi voditeljka lokalnog jutarnjeg programa Kristin Kolins koja ima jednostavnu fantaziju. Ona želi samo da jede. Ali kad Kristin stigne na „Ostrvo fantazije”, shvatiće da zapravo želi mnogo više od hrane.

Među gostima je i Rubi Akudu koja je doputovala sa svojim suprugom. Ona boluje od smrtonosne bolesti, a ostrvo će joj podariti novu priliku za život. Ali, po kojoj cijeni?

Glavne uloge: Rozelin Sančez (Elena Rork), Kjara Barns (Rubi Akuda), Džon Gabrijel Rodrigez (Havijer) Danijel Lugo (Segundo), Gabrijela Hernandez (dr Đina) i Lindzi Kraft (Alison Holms).

Od 8. aprila u terminu od 22.55 časova stiže nam četvrta sezona hit serije “Čikago u plamenu”.

Novi ciklus koji se sastoji od 23 epizode, uvjeriće nas u to da je rijetko koji posao stresan, ali i uzbudljiv kao što je to poziv vatrogasaca, spasilaca i bolničara vatrogasne stanice 51 u Čikagu.

Ovaj neustrašivi tim muškaraca i žena svakodnevno gleda pravo u oči opasnostima od kojih svi uglavnom biježe, i spreman je da se još jednom suoči sa odgovornošću koju simbolišu njihove uniforme.

Međutim, u novoj sezoni obaveze na poslu polako uzimaju danak u privatnim životima naših junaka. Zbog ugleda i ega, pritiska na terenu i potrebe za donošenjem brzih odluka, članovi ekipe se ponekad žestoko međusobno sukobljavaju. Jednog od članova ekipe zadesiće tragedija zbog koje će svi osjetiti krivicu.

Ipak, kada dužnost pozove na akciju, oni ostavljaju svoje različitosti i nesuglasice po strani kako bi pomogli ljudima kojima služe, kao i jedni drugima.

U novoj sezoni pojavljuje se i gostujuća zvijezda, glumac i bivši fotomodel Stiven Čedvik Mekvin, najpoznatiji po roli Džeremija Gilberta u dramama “Vampirski dnevnici” i “Potomci”. Mekvin se u ulozi Džimija Borelija koju tumači u “Čikago u plamenu”, pojavljuje i u sestrinskoj seriji “Čikaška policija”.

Glavne uloge: Džesi Spenser (Metju Kejsi),Tejlor Kini (Keli Severajd), Vil Estes (Džejmi Regan), Kara Kilmer (Silvi Bret), Dejvid Ajgenberg (Kristofer Herman), Juri Sardarov (Brajan Otis Zvoneček), Džo Minoso (Džo Kruz) i Kristijan Stolt (Rendi Mekholand).

FoxCrime

Na kanal FOX Crime od 7.aprila stiže prva sezona dramatičnog trilera „Nestali“ koji će se prikazivati radnim danom od 21.00 časova.

Serija prati Ketrin Kit Kik Laningan, koja je kao djevojčica bila žrtva otmice, a sada se pridružuje specijalnoj jedinici FBI agenata, i to na poziv inspektora Frenka Novaka koji ju je spasio. Kit je sada mlada žena koja je postala stručnjakinja za samoodbranu, te će Novaku njeno dragocjeno iskustvo koristiti u rješavanju slučajeva otmica i pronalaženju nestalih osoba. U traganju za nestalima ona će imati i pomoć bivšeg vojnog obavještajca Džona Bišopa. Njih dvoje koriste svoje znanje i stručnost kako bi pronašli nestale osobe i bezbjedno ih vratili njihovim porodicama. Serija je zasnovana na romanu spisateljice Čelzi Kejn „Udarac”, i na više nivoa istražuje traume sa kojima se suočavaju žrtve otmice nakon oslobađanja.

Tako vidimo da je Kit u zarobljeništvu provela čak pet godina i da je odrastala sa ljudima koji su je kidnapovali kao da je riječ o njenoj porodici. Kada ju je Frenk konačno pronašao i spasio, Kit je imala velikih problema sa prilagođavanjem sredini. Tada je na prijedlog svog izbavitelja upisala časove samoodbrane i učeći borilačke vještine povratila ravnotežu u životu, ali se i izborila sa agresijom koja se pojavila kao psihološka posljedica trauma koje je preživjela.

Glavne uloge: Leven Rambin (Kik Lanigan), Kris Not (Bendžamin Ben Voren), Deni Pino (Džon Bišop), Endi Mientus (Džejms Finli), Trejsi Toms (Maja Kenedi), Li Tergesen (Mel Foster), Kris O’Šea (Noa) i Danica Kečam (Bet Foster).

Jedan od najpopularnijih policijskih serijala „Plava krv” vraća se sa trećom sezonom na kanal FOX Crime od 18. aprila, a prikazivaće se radnim danima od 23.00 časova.

U nove 23 epizode serije, treća sezona donosi privatnu i profesionalnu dramu za porodicu Regan. Deni i Džeki rade na slučaju porodičnog nasilja, koji ih korak po korak dovodi do vrata moćnog člana gradskog vijeća. U nastavku Denija otima zločinac iz njegove prošlosti, koji je nedavno pušten iz zatvora u koji ga je Deni i poslao, zbog čega on želi da se osveti. Frenk se hvata u koštac sa velikim izazovom. Moraće da nagovori neiskusnog policajca da ne izvrši samoubistvo, dok drugom čovjeku obećava da će pronaći ubicu njegove majke. Na privatnom planu Deni je zabrinut zbog Lindinog rada u bolnici, a Frenka brine Henrijeva upitna sposobnost za vožnju i problemi s pamćenjem. Za to vrijeme, Erin se suočava sa bivšim suprugom na sudu.

Glavne uloge: Doni Valberg (Deni Regan), Brižet Mojnahan (Erin Regani), Len Kerio (Henri Regan), Vil Estes (Džejmi Regan), Kim Rejver (Tedi Altman), Tom Selak (Frenk Regan), Ebigejl Houk (Ebigejl Bejker) i Sami Gejl (Niki Regan).