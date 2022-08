Uhvati trenutak uz HONOR 70

Kupite HONOR 70 5G u periodu pretprodaje i dobićete HONOR MagicWatch 2

Izvor: m:tel

Iskoristite sjajnu priliku i u m:tel-u od 18.08. do 01.09. u pretprodaji kupite novi HONOR 70 5G i na poklon dobijate HONOR MagicWatch 2.

Četverostruko zakrivljeni OLED ekran od 6,67“ sa osvježavanjem od 120Hz i sposoban da reprodukuje čak 1.07 milijardi boja, sa toplim i glatkim linijama uz graciozne i prirodne lukove savršeno će izgledati i pristajati u vašoj ruci. Boje novog HONOR uređaja ostaviće vas bez daha i bićete u nedoumici koju da odaberete.

Dual kamera od 54 MP sa IMX800 senzorom od 1/1,49“ i otvorom blende f/1.9 uz širokougaonu kameru od 50 MP zadovoljiće i najsitnije zahtjeve kada je riječ o fotografijama. Tu je i selfi kamera od 32 MP sa efektom ljepote i HDR selfi portretima.

Honor 70 pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus octacore čipset sa 8 GB RAM-a i 256 GB skladišnog prostora dok je za vizuale zadužen odlični Adreno 642L grafički procesor, a moćna baterija od 4800 mAh sa mogućnošću brzog punjenja do 66W koja za 20 minuta puni bateriju do 60% omogućiće vam nesmetan rad tokom cijelog dana.

Iskoristite pretprodaju u m:tel-u do 1. septembra, naručite svoj HONOR 70 5G i uživajte u svim prednostima novog uređaja i poklonu koju dobijate uz kupljeni telefon – pametnom satu Honor MagicWatch 2.

