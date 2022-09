Nova m:tel usluga: Vaš kućni majstor uvijek uz vas kada treba

Za sve korisnike Pretplata tarifa obezbjedili smo intervencije kućnih majstora u svim nepredviđenim situacijama

Izvor: m:tel

Korisnici m:tel Pretplata tarifa već su upoznati sa svim prednostima koje ove postpaid tarife nude. Od sada tu je još jedna usluga koje je svima uvijek potrebna, a koju dobijate kao m:tel Pretplata korisnik.

Od septembra ukoliko se nađete u nepredviđenoj situaciji i hitno vam zatreba pomoć električara, vodoinstalatera, stolara, staklara ili bravara, ne brinite jer m:tel i to rješava za vas uz Cofus asistencije.

Prilikom potpisivanja ugovora ili reugovora na period od 24 mjeseca za vaš Pretplata tarifni model podnesite zahtjev za ovu novu veoma korisnu m:tel uslugu. Za korisnike Pretplata Top, Pretplata Max i Premium tarife ona je uključena u cijenu pretplate, a za ostale Pretplata tarife iznosi 3 KM mjesečno, sa uračunatim PDV-om.

Usluge kućne asistencije možete iskoristiti više puta u periodu 12 mjeseci od potpisivanja ugovora, do predviđenog iznosa do 300 KM za izvršene usluge. Takođe, prilikom svake intervencije korisnik ima pravo na potrošni material do 30 KM.

Od sada, neka u vašem telefonskom imeniku broj za kućnu asistenciju bude 051 490 731, a više informacija možete pronaći kako na web sajtu m:tel-a, tako i na web adresi www.cofusasistencije.com.