Premijere na Fox kanalima: Gledajte u okviru m:tel IPTV-ja

Sa dolaskom jeseni, stižu nam i premijere novih emisija. Od kulinarskih serijala na 24Kichen kanalu, uzbudljivih kriminalističkih slučajeva na Fox Crime kanalu, pa sve do novih drama koje gledamo na kanalu Fox Life.

Izvor: mtel

Ponedjeljkom od 13.00 časova, od 05. septembra, na kanalu 24Kichen možete gledati kulinarsku emisiju „Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta“. Kroz osam novih epizoda, 18 najboljih neotkrivenih kuvara iz različitih sredina širom Velike Britanije, najrazličitijih poslovnih biografija, boriće se za nagradu koja bi mogla da im promjeni život: ugovor sa Majklom Džozefom i izdavačkom kućom “Penguin Random Hous”-a, koja će objaviti njihov kuvar, i pomoći im da se pridruže “selebriti” kulinarskom vrhu.

Takmičara je 18, sudija je četvoro. O tome ko će ići u sledeći krug, a ko ispasti odlučuju Luis Mur, Džimi Famureva, Džordžina Hajden i, naravno, Džejmi Oliver. Uz nevjerovatne recepte, serija će gledaoce povesti kroz snažne izazove ljudi koji se takmiče – od entuzijastičnih amatera, preko iskusnih profesionalaca, do Instagram zvijezda. Osim odličnih recepata koje svako od njih ima, trebaće im harizma, vizija, snažna ličnost i originalnost, ne bi li osvojili srca nacije, ali i zadivili sudije.

Izvor: m:tel

Takođe na kanalu 24Kitchen, petkom, od 02. septembra u 13.00 časova emituje se kulinarska emisija „Gordon Remzi: Buduće kulinarske zvezde”.

U potpuno novoj kulinarskoj takmičarskoj emisiji, jedan od najpoznatijih svjetskih kuvara će se kroz osam epizoda, uputiti u potragu za najboljim između 12 takmičara, koje će staviti pred niz izazova i tako testirati njihovu ličnost i poslovnu sposobnost. Remzi je spreman da uloži 150.000 funti sopstvenog novca kako bi podržao pobjednika i njegovu ideju podigao na viši nivo. Ali, da bi neko dobio podršku slavnog Gordona Remzija, biće potrebno više od sjajne ideje, jer on pored toga, traži – energičnost, posvećenost, strast i talenat.

Na kanalu FoxCrime, ponedjeljkom od 22.00 časova, od 05. septembra, premijerno se emituje prva sezona serije „FBI: MEĐUNARODNI SLUČAJEVI“.

Izvor: m:tel

Ova krimi-drama, puna akcije i trilerskih obrta, drugi je spinof serijal o čuvenim FBI agentima, a ovoga puta pratimo elitne operativce Međunarodnog letačkog tima (The Fly Team) Federalnog istražnog biroa, čiji je zadatak da zaštite američke građane gde god da se nalaze. Sa sjedištem u Budimpešti, oni putuju svijetom kako bi pratili i neutralisali sve prjetnje njihovim sugrađanima bilo gde na svijetu.

Međunarodni letački tim, čiju ćemo hrabrost, spretnost i domišljatost pratiti kroz 22 jednočasovne epizode, jeste mali, ali visoko obučen kadar istražitelja za borbu protiv terorizma. U “FBI: Međunarodnim slučajevima”, Kristijan Pol tumači agentkinju Katrin Jeger. Na njemačkom, Jeger je lovac, pa će sigurno, uz svoj tim uspješno loviti sve negativce koji im se nađu na putu.

Na kanal FoxLife stiže nam premijera još jedne bolničke drame. Utorkom od 06. septembra, od 22.00 časova, emituje se prva sezona serije „Dobra samarićanka Sem“.

Izvor: m:tel



Na tragu uzbudljivih serija “Uvod u anatomiju” i “Novi Amsterdam”, “Dobra samarićanka Sem” u režiji Kejti Več, vodi nas u začarani krug medicine, u kom doktore sa svakom novom smjenom, čeka sve više izazova. Još kada se tu uplete iz privatni život, sve postaje zanimljivije.

“Dobra samarićanka” je dr Sem Grifit, koju tumači Sofija Buš, poznata i po roli Erin Lindzi koju je igrala u prve četiri sezone “Čikaške policije”. Sem je nadareni kardiohirurg, ali i novi šef hirurgije. Tu ulogu preuzela je nakon što je njen dotadašnji nadređeni pao u komu.

Naša junakinja posle nekoliko mjeseci dobija neočekivan zadatak, da nadgleda ovog egositičnog stručnjaka sa skalpelom nakon što se on konačno probudi iz kome i vrati na posao. Zanimljivo je to da on nikada nije priznao njen vanserijski talenat za kardiohirurgiju. Da sve bude još komplikovanije, zajedljiv i arogantan dr Rob “Grif” Grifit (Džejson Ajzaks, koji se sa Sofijom potpisuje i kao producent serije) je Semin otac. Dok Grif prkosi Seminom autoritetu i osporava njenu medicinsku ekspertizu, postavlja se veliko pitanje: da li će doktorski dvojac otac – ćerka ikada moći da popravi napete odnose među njima, tako stručno kao što liječe srca svojih pacijenata?