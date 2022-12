Učenici Elektrotehničke škole iz Banjaluke na praksi u m:tel-u

Tokom prethodne dvije decenije, koliko m:tel nudi program prakse za srednjoškolce, u ovoj kompaniji praksu je prošlo više od 1.000 učenika.

Još jedna generacija učenika Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ iz Banjaluke, u decembru mjesecu 2022. godine, imala je priliku da u kompaniji m:tel prođu kroz detaljno definisan teorijski i praktični program i svoja znanja prošire temama kao što su širokopojasni pristup internetu, IMS ,IPTV, optička pristupna i transportna mreža.

S obzirom na to da su ovi učenici obrazovnog profila tehničar telekomunikacija i tehničar računarstva, te da pohađaju četvrtu godinu, praktična iskustva će im osigurati specifična znanja i umijeća za koja su se pri izboru škole i zanimanja odlučili. Zapravo, cilj programa prakse učenika i jeste to da se ovi mladi ljudi što prije upoznaju sa svijetom savremenih tehnologija i veličinom jednog savremenog telekoma, kao i sa mogućnostima koje pruža rad u jednom takvom sistemu kako za njihov obrazovni profil, tako i za one koji se odluče da nastave školovanje na studijima elektrotehnike i srodnih grana.

Svakako, praksa je važan pristup u sticanju primjenjivih znanja i vještina koje će mladim ljudima da pomogne na njihovom profesionalnom putu, odnosno da na tržištu rada nakon završenog obrazovnog procesa imaju što bolji status kao kvalitetan kadar.

Višedecenijska dobra i kvalitetna saradnja sa Elektrotehničkom školom „Nikola Tesla” iz Banjaluke, rezultirala je i kvalitetnim programom prakse u m:tel-u. „Učenici koje iz godine u godinu imamo priliku da upoznamo kod nas na praksi, pokazuju veliko interesovanje i talenat za ovu oblast. I, to je nešto što treba da nam govori mnogo o budućem kadru koji će da se bavi savremenim tehnologijama. Iako imamo razloga da budemo zadovoljni, potrebno je pružiti ovim mladim ljudima što više mogućnosti da se iz teorijskog kreću ka praktičnim znanjima“, naglasili su iz kompanije m:tel.

Za sve one koji nakon završene škole planiraju da svoju karijeru započnu baš u m:tel-u, kontakt možete ostvariti putem stranice Karijera na zvaničnom web sajtu kompanije www.mtel.ba.