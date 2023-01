Januar u znaku dobrih filmova na m:tel IPTV!

Pogledajmo film o rođenju i stvaranju CIA-e u režiji slavnog glumca Roberta De Nira. “Dobri pastir” na TV kanalu AXN. Subota, 14. januar 2023. godine u 17.45 časova.

Izvor: mtel

Špijunski triler o stvaranju CIA sa velikim zvijezdama, Metom Dejmonom i Anđelinom Džoli te Robertom De Nirom iza kamere. Ovo je De Nirov drugi režiserski poduhvat (nakon "Priče iz Bronksa", 1993) te ujedno i njegov najambiciozniji film. Likovi koji se pojavljuju u filmu su izmišljeni, iako neke sličnosti sa stvarnim osobama postoje. Cijeli glumački ansambl osvojio je Srebrnog medvjeda.

Priča o tome kako je korak jednog čovjeka poveo čitavo čovječanstvo u novu eru, fenomenalno je adaptirana u filmu “Prvi čovjek” na Pink Movies, u nedjelju 15. januara 2023. godine u 23.00 časova.

Kao svojevrsna hronika Armstrongovog života i karijere, film nas uvodi u događanja između 1961. i 1969. godine, razdoblje pripreme i egzekucije jedne od najopasnijih misija u istoriji putovanja u svemir.

U nizu NASA-inih projekata, jedan je u svjetskoj istoriji ostavio dubok trag. Uspješnim slijetanjem na mjesec 20. jula 1969. godine, astronaut Nil Armstrong postao je prvi čovjek čija je noga kročila na površinu mjeseca. U toj istorijskoj šetnji pridružio mu se Baz Aldrin, dok je njihov kolega Mihael Kolins za to vrijeme boravio u orbiti oko mjeseca na komandom brodu.

Izvor: mtel

Film “Praznična harmonija” nas vodi do pjevačice i kompozitorke Gejl koja dobija priliku da se takmiči za jedinstvenu životnu šansu… Ovaj uzbudljivi film pogledajte na TV HBO, 18. januara 2023. godine u terminu od 17.20 časova.

Pjevačica i kompozitorka Grejl (Anelis Sepero) dobije priliku da se takmiči za jedinstvenu životnu šansu i krene na drugi kraj zemlje, ali stigne samo do Harmoni Springsa u Oklahomi gdje njen prevoz, budžet i sve njene nade udare u zid. Ima još samo dvije nedjelje da stigne na božićni nastup svojih snova, pa prihvati savjet lokalne sveznalice Džeremija (Džeremi Sampter) i preuzme grupu nestašne djece koja se nadaju da će izvesti nastup na božićnoj gala proslavi. Gejl i Džeremi se zbliže, ali ako želi da ostvari svoj životni san, ona će morati da napusti njega i grad koji je zavoljela. U filmu glumi i Bruk Šilds.

Izvor: mtel

Televizijski kanal CINEMAX nam preporučuje fenomenalnu priču, prenesenu na platno u filmu “ Čas sjenke”, u četvrtak, 19. januara 2023. godine u 15.25 časova. Hrišćanski pisac, novinar i pjesnik Johan Kleper (rođen 1903) živi sa svojom ženom Jevrejkom i pastorkom, takođe Jevrejkom, u Njemačkoj za vrijeme Trećeg Rajha.

On je jedan od najznačajnijih pisaca himni 20. vijeka, ali ga to ne štiti od egzistencijalnog konflikta s nacionalnim socijalističkim sistemom. Krajem 1942. godine, njegova žena i pastorka odbijaju dozvolu da napuste zemlju i njihova deportacija u koncentracioni logor postaje neizbježna. Kad ga Adolf Ajhman natjera da bira između karijere i braka, Kleper donosi do tad nečuvenu odluku, odluku koju su na hiljade Nijemaca u mješovitim brakovima donijeli s njim. Tako skriveno, da je i danas samo nekolicina njih čula za to.

Izvor: mtel

