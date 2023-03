iPhone 14/14 Plus, AirPods 3 i AirPods 2 – od sada još povoljnije

Osjeti čaroliju zvuka uz AirPods 3 i AirPods 2 slušalice s posebnim popustima u m:tel ponudi od 6. do 18. marta!

Izvor: m:tel

AirPods 3 – Čarolija zvuka

Zahvaljujući zaobljenom kućištu i kraćem nastavku, slušalice AirPods dizajnirane su tako da usmjeravaju zvuk prema tvojim ušima — a pritom izgledaju fantastično! Prilagodljivi ekvilajzer automatski podešava muziku baš za tvoje uši. Mikrofoni okrenuti prema unutra otkrivaju šta slušaš, a zatim u realnom vremenu podešavaju niske i srednje frekvencije kako bi iz svake pjesme izvukli bogatstvo detalja. U svaku slušalicu ugrađen je unutrašnji mikrofon prekriven posebnom akustičkom mrežom koja smanjuje šum vjetra tokom poziva. Sve to i još mnogo više uz do šest sati slušanja sa jednim punjenjem i do 30 sati slušanja sa kutijicom za punjenje.

AirPods 2 – Čarobno iskustvo na prvo slušanje

Dugi razgovori, sati slušanja i bežična kutijica za punjenje. Čim ih izvadiš iz kutijice, spremne su za povezivanje sa svim tvojim uređajima. AirPods 2 slušalice nevjerovatno jednostavno se povezuju sa iPhone-om a uz to možete podijeliti ono što čujete sa drugim parom AirPods slušalica. Kontrola zvuka povjerena je optičkim senzorima i brzinomjerima pokreta koji aktiviraju mikrofone za telefonske pozive i zvuk čim slušalice AirPods staviš u uši. Možeš koristiti jednu ili obje slušalice, a dvostrukim dodirom možeš pokrenuti pjesmu ili preskočiti na sljedeću. AirPods slušalice te nikada neće ostaviti na cjedilu jer njihova kutijica za punjenje može sačuvati količinu napajanja dovoljnu za više od 24 sata slušanja!

iPhone 14 i iPhone 14 Plus

Prelijep dizajn, vodeće performanse u industriji i napredni sistemi kamera, sve sa nevjerovatnom izdržljivošću, vodootpornošću i velikim skokom u trajanju baterije kako bi se osiguralo da kupci mogu da računaju na svoj iPhone-a kada im zatreba! iPhone je osmišljen tako da traje i zadrži vrijednost duže od drugih pametnih telefona.

Sve najnovije mogućnosti modela iPhone 14 pokreće superbrzi A 15 Bionic čip sa 5‑jezgarnim grafičkim procesorom pa su igre i aplikacije savršene za igranje i korišćenje. Uz to, zbog novog dizajna unutrašnjosti uređaj je otporniji na ekstremne temperature pa akcija može da traje duže a sa poboljšanom glavnom kamerom i još boljom obradom slike snimaćeš fantastične fotografije, čak i pri slabom osvetljenju.

Potraži Apple telefone i AirPods slušalice po odličnim cijenama u m:tel ponudi!

(MONDO)