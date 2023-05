Neka vaš daljinski bira m:tel IPTV!

Film “Nevidljivi čovjek” je izuzetno napet triler, a na programu je u subotu, 27. maja 2023. godine na Pink Premium u 22.00 časova.

Zarobljena u nasilnoj vezi sa bogatim i briljantnim naučnikom koji je kontroliše, Sesilija Kes bježi u gluvu noć kako bi se sakrila. U tome joj pomaže sestra, prijatelj iz djetinjstva i njegova kćerka tinejdžerka. Sesilija dobija vijest o samoubistvu bivšeg partnera koji je zlostavljao i shvata da joj je ostavio ogromnu količinu svog bogatstva, ali počinje da sumnja da je njegova smrt prevara. Niz jezivih slučajnosti postaje smrtonosan i preteći za ljude koje ona voli. Sesilija će očajnički pokušati da dokaže da je proganja neko koga niko ne može da vidi…

Nedjelja, 28. maj 2023. godine, film “Pravednik 2” na TV AXN od 18.30 časova, uživajte u izvrsnoj krimi-akciji

Kada mu bivšu šeficu i jedinu prijateljicu otmu i ubiju u organizovanoj uroti, Pravednik se upušta u osvetu. Tokom svoje osvetničke misije susreće se s najiskusnijim ubicama, a možda čak i sebi ravnima. No, Robertu MekKolu strah je nepoznanica. On rješava probleme koje slabiji ne mogu sami riješiti jer on je – Pravednik.

U filmu “ Veliko nebo”, detektivi pokušavaju odgonetnuti šta se dogodilo sa sestrama, nestalim u Montani, FOX TV, ponedjeljak 29.5. u 22.00h

Od vizionara Dejvida E. Kelija, dolazi dramski triler "Veliko nebo" koji prati detektive Kejsi Dauela i Kodi Hojta u potrazi za dvjema sestrama koje su otete u Montani. Kada otkriju da one nisu jedine nestale djevojke, trka s vremenom tek počinje…

“Boemska rapsodija” je očaravajuća oda bendu “Kvin”, njihovoj muzici i neobičnom pjevaču, Frediju Merkjuriju, koji je prkosio stereotipima i konvencijama da bi postao jedan od najvoljenijih zabavljača na planeti. TV Cinemax 2, četvrtak, 1.6. u 20.30h

Film prati nevjerovatan uspon benda kroz njihove čuvene pjesme i revolucionarni zvuk.

Oni dostižu nazapamćeni uspjeh, ali Fredi, okružen mračnim uticajima, neočekivano napusti “Kvin” u želji da otpočne solo karijeru. Duboko pateći zbog nedostatka saradnje sa bendom, Fredi uspijeva da okupi sve članove grupe pred nastup na koncertu “Live Aid”. Hrabro se boreći sa smrtonosnom bolešću, Fredi predvodi bend tokom jednog od najčuvenijih nastupa u istoriji rok muzike. “Kvin” ostavlja nasljeđe koje do danas nastavlja da inspiriše autsajdere i ljubitelje muzike.

