Pratite m:tel IPTV, imamo dobre serije i filmove

Nastao prema Pulicerom nagrađenoj predstavi uticajnog američkog dramskog pisca Džona Patrika Šenlivja, film “Sumnja” nam predočava sukob između stroge opatice i mladog sveštenika, optuženog za zlostavljanje učenika.

Izvor: TV 1000

Subota, 23. jun 2023. godine u 21.00h na TV 1000

Radnjom smješten u katoličku školu u Bronksu, 1964. godine, priča filma vrti se oko mlade opatice koja postaje sumnjičava kada jedan od sveštenika počinje pokazivati previše zanimanja za život jednog od učenika, te ga optuži za pedofiliju. Sveštenik, naravno, odbija optužbe, ali opatica ne odustaje u svom istraživanju. Da li je ona previše zaštitnički nastrojena ili pak nedovoljno? I može li uopšte otkriti istinu radeći unutar samog sistema

Mjesni vikar igrom slučaja počne da istražuje neobične zločine u svom malom selu. Pogledajmo novu epizodu serije “Grantčester”, detektivske serije koja je snimljena prema popularnim knjigama Džejmsa Ransija iz 2012. godine. TV Epic Drama, nedjelja, 25.6. u 19.30h

Izvor: Kudos/ITV/Masterpiece

1953. godina, selo Grantčester, u blizini Kembridžšira. Mjesni vikar Sidni Čejmbers (Džejms Norton) vodi miran život sve do trenutka kada je suočen sa ubistvom. Zbog višegodišnjeg iskustva sa ljudskom psihom i analizom počinjenih djela, sve je jasnije da bi upravo on mogao da riješi komplikovan slučaj. No, Sidnija ne brine samo zločin. Sa druge stran tu je lijepa Amanda (Morven Kristi) u koju je ludo zaljubljen, ali kod koje je svoju priliku izgubio onog trenutka kad je postao sveštenik.

Prošlo je gotovo osam decenija od završetka Drugog svjetskog rata i kraha Trećeg rajha. Okončanjem Hladnog rata, 1991. godine završena je i etapa nadzora Saveznika koji i dalje imaju svoje baze na teritoriji Njemačke. Šestodjelni dokumentarni serijal “Izgubljeni snimci trećeg Rajha” čija nas premijera na kanalu NATIONAL GEOGRAPHIC očekuje 27. juna, a emitovaće se utorkom u 22.00, vraća nas u prošlost. Emisija istražuje život Adolfa Hitlera, jedne od najomraženijih ličnosti savremene istorije.

Izvor: National Geographic

Dokumentarac prati njegov dramatični uspon, tiransku vladavinu, opsjednutost ubijanjem i konačni pad. Istražuju se kulturološki, društveni i politički uslovi koji su oblikovali Hitlera u vođu koji je uspio da navede milione Nijemaca da ga podrže u masovnim ubistvima i ratovanju. Zahvaljujući ekskluzivnom materijalu gledaoci će otkriti najveće opsesije nacističkog vođe, prirodu njegovih najbližih međuljudskih odnosa i strahove koji su ga proganjali.Koristeći dosad neemitovan, arhivski materijal, ovaj serijal donosi priču o Adolfu Hitleru, čovjeku koji je od dječaka rodom iz mirnih seoskih krajeva Austrije izrastao u vojskovođu i ideologa politike koja je postala sinonim najvećeg zla u istoriji čovječanstva.

Kada se policajci Šmit i Jenko pridruže tajnoj policijskoj jedinici, njihov glavni adut je mladalački izgled. Oni se prerušavaju u srednjoškolce, mijenjaju pištolje i značke za rančeve i kreću u borbu protiv opasnih dilera droge. Vrijeme je da uživate u dobroj akcionoj komediji. “Na tajnom zadatku”, u srijedu, 28.6. u 18.10 časova na TV HBO

Izvor: HBO



Oni su mislili da su ulice opasne. A onda su se vratili u srednju školu. Bivši srednjoškolski neprijatelji su sada policijski partneri koji nemaju sreće – sve dok ne dobiju zadatak da se preruše u srednjoškolce i pohvataju dilere droge u srednjoj školi koju su pohađali. Vrativši se u tinejdžerske dane, oni počinju da se ponašaju kao adolescenti, rizikujući cio slučaj – i prijateljstvo – što će dovesti do katastrofalnih posljedica. Džona Hil, Čening Tejtum i Ajs Kjub glume u ovoj urnebesnoj akcionoj komediji!

Za više informacija o sadržajima u m:tel IPTV-ju posjetite stranicu https://mtel.ba/tv-svijet i potražite svoje omiljene sadržaje putem programskog vodiča.

Osim IPTV platforme, u dobrim filmovima, serijama i dokumentarcima, možete da uživate i putem m:SAT satelitske televizije.