m:tel IPTV donosi uvijek zanimljive i atraktivne TV sadržaje

Usljed nesreće istraživačke podmornice “Titan”, čuveni prekookeanski gigant Titanik ponovo je u žiži interesovanja. Na kanalu NATIONAL GEOGRAPHIC u subotu 1. jula od 22.00, povodom velikog jubileja, 25 godina od premijere filma “Titanik”, emitovaće se dokumentarni film “Titanik, 25 godina kasnije: Džejms Kameron”.

Rasprava o tome da li su Džek i Rouz mogli da prežive potonuće “Titanika” mnogo je kompleksnija od pukog razmatranja da li je bilo dovoljno mjesta za dvoje na plutajućem komadu ovog legendarnog broda.

Važnija priča, ona za koju mnogi smatraju da je Džejms Kameron nije tačno prikazao, jeste da li je Džek mogao da promijeni svoju sudbinu drugačijim pristupom. Da bismo ovu debatu napokon razriješili, serijal postavlja dva eksperimenta koji čine osnovu ove desetominutne dopune serijalu o “Titaniku”.

Džejms Kameron okuplja stručnjake koji će mu pomoći da istraži mitove i misterije o olupini i dodaje naknadne misli o svojoj fiktivnoj interpretaciji tragedije. Nakon što obožavaoci filma nastave da insistiraju na tome da Džek nije morao da pogine te tragične noći, Kameron vrši testiranja kako bi jednom zauvijek utvrdio da li su i Džek I Rouz mogli zajedno da stanu na splav i prežive.

U nedjelju 2. jula u 20.00 časova na kanalu HBO ne propustite “Ligu pravde Zeka Snajdera”. U želji da Supermenova žrtva ne bude uzalud, Brus Vejn udružuje snage sa Dajanom Prins i planira da angažuje tim metaljudi da bi zaštitio svijet od nadolazeće opasnosti katastrofalnih razmjera.

U filmu “Liga pravde Zeka Snajdera”, Brus Vejn (Ben Aflek) ne želi da Supermenova (Henri Kevil) žrtva bude uzalud i udružuje snage sa Dajanom Prins (Gal Gadot), planirajući da angažuje tim metaljudi i zaštiti svijet od nadolazeće opasnosti katastrofalnih razmjera. Ubrzo se ispostavlja da je ovaj zadatak teži nego što je Brus očekivao, jer, da bi okupio tim i konačno formirao neprevaziđenu ligu heroja, svako od regruta mora da se suoči sa svojom prošlošću i prevaziđe probleme koji ih sputavaju. Konačno ujedinjeni, Betmen (Aflek), Čudesna žena (Gadot), Akvamen (Džejson Momoa), Kiborg (Rej Fišer) i Fleš (Ezra Miler) možda neće imati dovoljno vremena da spasu planetu od Stepenvulfa, DeSada i Darksajda i njihovih zlih namjera.

Početak trećeg ciklusa uzbudljivog trilera “Rizoli i Ajls”, zasnovanog na romanima proslavljenje spisateljice Tes Geritsen, koji na kanalu FOX CRIME počinje da se emituje od 3. jula, radnim danima u 20.00, za odnos glavnih junakinje donosi hladan tuš. Mora je u depresiji i tuguje zbog smrti svog oca, gangstera Padija Dojla, koji je stradao u policijskoj akciji.

Zbog njegove smrti, prijateljstvo More i Džejn je na velikom testu. Istovremeno, i Rizolijeva prolazi kroz pakao na poslu budući da je njen odsjek, baš zbog nekih njenih odluka, pod budnim okom inspektora. Kako serija bude odmicala, Mora i Džejn će, uprkos tome što ne razgovaraju, biti prinuđene da ponovo sarađuju povodom novog slučaja.

Riječ je o ubistvu 25-godišnje Rejčel Loson, koja je pronađena zadavljena u napuštenim tunelima ispod kampusa univerziteta. Ono što će našim junakinjama posebno privući pažnju jeste podatak da je ubijena tokom prethodnih 20 nedjelja svakog vikenda iznajmljivala automobil, kao i to što je nedavno saznala da su joj se roditelji razveli. Dalja istraga dovešće ih do saznanja da je Rejčel posljednje godine svog života razvila posebnu sklonost ka jogi, potrošivši basnoslovnu sumu novca na časove kod učitelja joge poznatijeg kao sensei Mata. On je baš u tom periodu kupio nevjerovatnih 20.000 ari zemljišta. Kako su sve ove slučajnosti međusobno povezane otkrićemo već od 3. jula.

Druga sezona urnebesne komedije “Duhovi” na kanal FOX premijerno stiže od 6. jula. Nove 22 epizode serijala nominovanog za nagradu BAFTA emitovaće se četvrtkom u 22.00. Za one koji do sada nisu pratili ovaj sitkom, ili im treba kratak podsjetnik kako bi se sa uživanjem upustili u novi ciklus, “Duhovi” nam donose priču o neobičnim životima Samante i Džeja, novopečenog para i nasljednika velelepne, ali prilično oronule vile, koja osim zapuštenih vodovodnih cijevi krije i tajnu koja će im zauvijek promijeniti živote.

Nagađate, riječ je o duhovima. Naime, Samanta je tokom prve sezone otkrila da nosi rijedak porodični dar – može da komunicira sa mrtvima. A kada se njen neobičan talenat “aktivirao” dolaskom u kuću shvatila je da ona i Džej svoj novi dom dijele sa šarenolikom i živopisnom ekipom čija starost, ali i interesovanja variraju. Privatnost nije opcija u ovoj kući duhova, a glavni junaci u novoj sezoni pokušavaju da ostvare svoju prvobitnu namjeru i prelijepu, ali posjednutu vilu pretvore u ušuškani hotel koji će gostima pružiti nezaboravno iskustvo.

Naravno, sa duhovima kao podstanarima, to ne ide tako lako. Ipak, Samanta shvata da oni mogu biti od pomoći. Tako ih upošljava da se postaraju da gosti ostavljaju što pozitivnije kritike kako bi njima privukli nove goste. Šta sve u tom planu može poći po zlu - otkrićete već od 6. jula.

