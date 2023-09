Dejan Petrović i Big band u Banjaluci na Dan srpskog jedinstva

Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kompanija m:tel poklanja muzički spektakl svjetski poznatog orkestra Dejana Petrovića i Big band-a.

Izvor: Promo

Koncert će se održati 13. septembra, sa početkom u 20 časova, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, pored Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora u Banjaluci.

Vrhunski muzičar trube Dejan Petrović, jedan je od najuspješnijih na tom polju, jer je uspio da spoji tradicionalnu srpsku muziku sa modernim izrazom i hitovima, i na tome izgradio imidž i uspješnu reputaciju kao specifičan koncept. Višegodišnji je pobjednik Sabora trubača u Guči i vlasnik titule "prva truba svijeta".

Ovaj muzički spektakl na otvorenom je besplatan za sve. Dođite da zajedno uživamo u majstorskom zvuku trube!

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od ulice Aleja Svetog Save do ulice Marije Bursać biće zatvorena za saobraćaj od 12.09.2023. od 06.00 časova do 14.09. 2023. do 11.00 časova.