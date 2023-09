Premijere na STAR Channel kanalima

Zvijezde će ove jeseni biti sjajnije na Star kanalu

Izvor: Tailor PR

Kako smo vas već upoznali od 1.oktobra FOX postaje STAR Channel, mjesto na kojem se mogu pronaći atraktivni zabavni sadržaji, najbolje akcione, dramske i humorističke serije iz vodećih studija.

Na kanalu STAR Channel gledaćemo dobro poznate sadržaje kao što su „Simpsonovi“, „Kasl“ i „Bouns“, kao i u nevjerovatno uzbudljive premijere poput serije „Samo ubistva u zgradi“ (Only Murders in the Building), sa Stivom Martinom, Martinom Šortom i Selenom Gomez u glavnim ulogama.

Tu je i akciono-avanturistička serija „Istinite laži” (True Lies), koja nam donosi modernu verziju originalnog filma istog naslova, kao i proceduralna drama „Uzbuna: Jedinica za nestale osobe” (Alert: Missing Persouns Unit).

Na kanalu STAR Life nastavićemo da gledamo zabavni sadržaj i najnovije ljubavne i dramske zaplete sa premijerama serija kao što su „Laž i manipulacija“ (Gaslit), sa Džulijom Roberts i Šonom Penom u glavnim ulogama, zatim „Mali požari svuda“ (Little Fires Everywhere) sa Keri Vašington i Riz Viterspun kao protagonistkinjama, a na kanalu STAR Crime, pored poznatih krimi serija, gledaćemo premijere serija kao što su „Vil Trent” (Will Trent) i „Više od raja” (Beyond Paradise).

STAR Channel kanali dostupni su vam u okviru m:tel IPTV i m:SAT ponude.