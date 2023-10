Otvoren konkurs za sedmi ciklus m:tel App takmičenja

Počeo je sedmi ciklus takmičenja “Lansiraj svoju ideju!” za srednjoškolce u izradi aplikacija za mobilne telefone.

Izvor: m:tel

Kompanija m:tel, već sedmu godinu zaredom poziva srednjoškolce u BiH da pokažu svoje znanje u oblasti programiranja, ali i talenat za dobru ideju i želju da se takmiče sa vršnjacima.

“Lansiraj svoju ideju” je već dobro poznati moto najvećeg takmičenja u izradi aplikacija za mobilne uređaje, namijenjen srednjoškolcima iz BiH.

Pravila takmičenja su ista kao i prethodnih godina. Potrebno je da pojedinci ili timovi koji mogu brojati do tri člana iz iste škole, osmisle ideju i naprave jedinstvenu aplikaciju za mobilne uređaje Android i/ili iOS, te je pošalju na adresu kompanije m:tel.

Kako je kompanija m:tel, dio grupacije koja posluje regionalno, ovo takmičenje takođe ima regionalni karakter, budući da je ono u isto vrijeme otvoreno i u Srbiji i Crnoj Gori.

Naime, najbolji autori aplikacija iz BiH, koji tu titulu osvoje na državnom takmičenju, takmiče se i na regionalnom nivou u Regionalnom App izazovu, koji organizuju Telekom Srbija, m:tel BiH i m:tel Crna Gora, i u kome učestvuju učenici iz sve tri navedene zemlje.

Faze takmičenja:

1. Do 27. novembra 2023. godine - razrada ideje za aplikaciju i slanje formulara za prijavljivanje u kojem se ona opisuje.

2. Do 29. januara 2024. godine - izrada aplikacije i dostava gotove, funkcionalne verzije, uz detaljan opis, putem adrese [email protected].

3. Stručni žiri bira do pet najboljih aplikacija koje su pristigle na takmičenje.

4. Objava rezultata takmičenja na državnom nivou – pet najboljih aplikacija koje ulaze u sljedeću fazu takmičenja.

5. Regionalni app izazov u Beogradu, na kojem će učestvovati najbolji timovi iz sve tri države!

Najbolje timove i njihove mentore očekuju vrijedne nagrade, kako na državnom nivou, tako i na regionalnom takmičenju!

Detaljne informacije o konkursu i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mtel.ba.

Ostale informacije o fazama takmičenja i slanju gotovih aplikacija, mogu da se dobiju i putem mejl adrese [email protected].

(m:tel)