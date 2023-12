Mjesec sjajnih premijernih naslova na HBO i HBO Max platformi

Decembarske preporuke serija i filmova

Izvor: m:tel

U decembru na HBO, HBO Max i Cinemax kanalu premijerno ćete moći pogledati triler „Svi stari noževi“, kriminalističku dramu „Djevojka koja obećava“, dramu „Prekrasan dan u susjedstvu“, akcioni film „Plava buba“, te humorističku seriju „Kladioničar“, kao i mnoge druge sadržaje.

Triler „Svi stari noževi“ (All the Old Knives) premijerno je emitovan 3. decembra na HBO kanalu, a već je dostupan na HBO Max striming platformi.

Izvor: m:tel

Kada CIA otkrije da je jedan od njenih agenata odao informacije koje su koštale više od sto ljudskih života, veteranskom operativcu dodjeljen je zadatak da iskorijeni krticu među svojim bivšim saradnicima. Ponovno se susreće sa svojom nekadašnjom koleginicom i bivšom ljubavnicom. Njih dvoje brišu granice između profesije i strasti kroz globalnu špijunažu, moralnu dvosmislenost i smrtonosnu izdaju.

Kriminalističku dramu „Djevojka koja obećava“ (Promising Young Woman) moći ćete gledati od 8. decembra na HBO Max striming platformi i 10. decembra na HBO kanalu od 20.00 časova.

Izvor: m:tel

Svi su govorili da je Kasi mlada žena koja obećava... sve dok njenu budućnost nije prekinuo jedan misteriozni događaj. Sada, na pragu tridesete i definisana svojom traumom, pametna Kasi pronašla je poseban način da ispravi nepravdu.

Dramu „Prekrasan dan u susjedstvu“ (A Beautiful day in the neighbourhood) sa Tom Henskom u glavnoj ulozi moći ćete gledati od 9. decembra na HBO Max striming platformi i 23. decembra na Cinemax kanalu od 20.30 časova.

Radnja filma prati novinara Lojd Vogela zaduženog za stvaranje profila Freda Rodžersa, tvorca i zvijezde uspješnog dječijeg programa „Susjedstvo g. Rodžersa“.

Akcioni film „Plava buba“ već je dostupan na HBO Max striming platformi. Plava buba je prvo pojavljivanje ovog DC-jevog superheroja na velikom platnu.

Izvor: m:tel

Tek diplomirani student, Hajme Rejes se vraća kući pun snova o svojoj budućnosti, ali kod kuće nije sve onako kako je bilo kad je otišao. Dok traga za svojom svrhom, Hajme neočekivano dolazi do Skarabeja, stare relikvije vanzemaljske biotehnologije. Kad Skarabej iznenada odabere Hajmea za svog simbiotičkog domaćina, on dobija nevjerovatni oklop s izuzetnim i nepredvidljivim moćima. To zauvijek mjenja njegovu sudbinu i on postaje superheroj Plava buba.

Humorističku seriju „Kladioničar“ (Bookie) možete gledati na HBO Max striming platformi, a nove epizode dostupne su četvrtkom.

Izvor: m:tel

U ovoj komediji pratimo kladioničara veterana koji se bori da preživi predstojeću legalizaciju sportskog klađenja, sve nesigurnije klijente, porodicu, saradnike i životni stil koji ga vuče na sve strane Los Anđelesa.

Pogledajte i aktuelnu ponudu m:tel TV paketa koja vam donosi 25% popusta na pretplatu 4 mjeseca za odabrani paket, kao i mogućnost kupovine televizora na rate bez kamata.

Osim HBO kanala, tu je i HBO Max usluga video-kluba sa više od 4.000 sati programskih sadržaja, koje možete da gledate bilo kada, bilo gdje i koliko god puta želite na svojim pametnim uređajima. HBO Max možete aktivirati putem Moj m:tel portala, a detaljno uputstvo potražite ovdje.

(m:tel)