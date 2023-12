Premijere animiranih filmova na HBO kanalu

Animirani filmovi za sve generacije

Animirani film „Barbi i kosmička avantura“ (BARBIE: STAR LIGHT ADVENTURE) moći ćete pogledati 17. decembra na HBO kanalu od 10.30 časova i HBO Max striming platformi.

Barbi je kosmička princeza. Ona leti na svom hoverbordu kroz daleki univerzum sa svojim odanim kućnim ljubimcem, Papkornom. Kakve avanture ih čekaju?

„Spajdermen: Putovanje kroz spajder-svijet“ (SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE) moći ćete pogledati 24. decembra na HBO kanalu od 20.00 časova i HBO Max striming platformi.

U Multiverzumu ljudi-paukova, Majls Morales mora da donese odluku kakav heroj želi da bude. Kada se pojavi nova prijetnja za svijet, Majls se nađe u sukobu s drugim Spajderima. Šta treba da radi kako bi spasio ljude koje najviše voli?

Animirani film „Kruds: Novo doba“ (THE CROODS: A NEW AGE) moći ćete pogledati 31. decembra na HBO kanalu od 20.30 časova i HBO Max striming platformi.

Krudsovi su preživjeli opasne zvijeri i prirodne katastrofe, ali sad moraju da se suoče s najvećim izazovom, a to je zajednički život sa još jednom porodicom! U potrazi za novim domom, Krudsovi pronalaze ograđeni raj koji su stvorili Betermanovi. Iako postoje razlike između porodica, moraće da nauče da rade zajedno ili će izumrijeti!

„Maraja Keri: Sve što želim za Božić si ti“ (MARIAH CAREY: All I Want For Christmas Is You) moći ćete pogledati 21. decembra na HBO kanalu od 20.00 časova i HBO Max striming platformi.

Animirani film sa Marajinom muzikom i naracijom zasnovan je na kultnoj božićnoj pjesmi i istoimenoj popularnoj ilustrovanoj knjizi, „Maraja Keri: Sve što želim za Božić si ti”. Kad mlada Maraja u prodavnici kućnih ljubimaca vidi malo štene po imenu „Princeza“, on tačno zna šta želi za Božić. Prije nego što se njena božićna želja ispuni, ona mora da dokaže da može da čuva psa svog ujaka, Džeka, najgoreg psa u okruženju. Džek na urnebesan način okreće naglavačke savršene pripreme Maraje i njene porodice za praznike.

