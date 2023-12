iPhone 15 za najbolji ples u m:tel TikTok izazovu

Plesni izazov među trendovima na društvenim mrežama

Izvor: m:tel

Plesni m:tel TikTok izazov je završen!

Dok nas je sve oduševila kreativnost učesnika, izazov je sa impresivnih 258 hiljada pregleda sa oznakom #nemabrigezagige postao jedan od trendova na TikTok-u.

U velikom finalu, ples Anđele Simić je ocijenjen kao nešto posebno te je kao pobjednica takmičenja osvojila novi iPhone 15! Takođe, u znak zahvalnosti za sav trud i entuzijazam, svi ostali učesnici takmičenja biće nagrađeni sjajnim #nemabrigezagige duksevima.

U kompaniji m:tel, osim što nudimo najnoviju tehnologiju i visoko kvalitetne usluge, sa plesnim TikTok izazovom željeli smo da se povežemo na jedan nov i uzbudljiv način.

Osim plesnog izazova, na m:tel TikTok profilu pronađite i niz drugih sadržaja, od odličnih trikova za korišćenje telefona do intervjua sa poznatim ličnostima. Za sve one koji to još nisu – posjetite nas.

Zahvaljujemo se svima koji su bili dio ovog uzbudljivog projekta. Bićemo i ubuduće dio vaše svakodnevne razonode i kreativnosti, zato nas pratite na društvenim mrežama jer uvijek pripremamo nešto novo i zanimljivo.

Zabava je zagarantovana jer #nemabrigezagige!

Pobjednički ples pogledajte ovdje: