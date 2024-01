Večeras gledamo 75. dodjelu EMMY nagrada

Dodjelu EMMY nagrada pratite ekskluzivno u okviru m:tel IPTV-a na kanalu AMC.

Na kanalu AMC u noći između 15 i 16. januara pratiti uživo prenos 75. dodjele EMMY nagrada. Od 01.00 do 02.00 časa moći ćete pratiti Red Carpet Event, a od 02.00 do 05.00 časa Emmy Awards. Skraćenu verziju moći ćete pogledati od 22.00 do 23.00 časa.