Naslovi koje vrijedi pogledati na m:tel IPTV

Tokom posljednjih očajničkih dana Drugog svjetskog rata, usamljeni tragač zlata susreće se s nacistima u akciji spaljivanja zemlje pri povlačenju u sjevernoj Finskoj. Kada mu nacisti ukradu zlato ubrzo shvataju da nije riječ o običnom rudaru. Pogledajmo film „Sisu“, na TV HBO u subotu, 27. januara u 20 časova.

Iako ne postoji doslovni prevod finske riječi „sisu“, ovaj bivši komandos će predstaviti što sisu predstavlja: suludu hrabrost i odlučnost u suočavanju s naizgled nemogućim izazovom. I bez obzira na prepreke koje nacisti stavljaju pred njega, on će ići do kraja kako bi vratio svoje zlato – čak i ako to znači ubijanje svakog naciste koji mu se nađe na putu.

Prije godinu dana, prljavi policajac, detektiv Kalahan upucan je tokom zapljene droge koja je pošla po zlu. Spasio ga je nepoznati muškarac, dajući Kalahanu drugu šansu da svoj život dovede u red. Pogledajte uzbudljivi krimi-triler „Policajac na dnu“ na Pink Thriller u nedjelju, 28. januara u 22 časa.“

Međutim, kad se stranac pojavi, tražeći osvetu protiv kriminalaca odgovornih za niz napada na mlade djevojke u lokalnom striptiz klubu, Kalahan mora djelovati sam da bi našao napadača, pokušavajući prikriti kakvu je on ulogu odigrao u tim zločinima. Njegovo očajanje da pronađe napadača i prikrije svoje tragove vodi ga na nasilan put obmane i prevare. Može li izigravati „dobrog policajca“ i naći napadača i istovremeno čuvati svoju reputaciju?

U utorak, 30. januara u terminu od 22.40 časova, na FilmBox Premium kanalu možete pogledati film „Vruća potjera“. Akcija i krimi-komedija, odličan film za večernji termin.

U „Vrućoj potjeri“ uštogljena policajka koja igra prema pravilima, pokušava zaštititi seksi, otvorenu udovicu (Sofia Vergara) od narkobosa, dok bježe Teksasom pred pokvarenim policajcima i opasnim plaćenicima.

Američkog glumca Džesija L. Martina, zvijezdu hit serija „Red i zakon“ i „Fleš“, od 1. februara na kanalu STAR gledaćemo premijerno u novom trileru „Iracionalno“, čijih će se 11 epizoda prve sezone emitovati četvrtkom u 22 časa.

Martin će nam dočarati lik Aleksa Mersera, svjetski poznatog profesora biheviorizma, koji pomaže vladama, pripadnicima reda i zakona, i velikim korporacijama u rješavanju teških slučajeva, koristeći svoje jedinstveno razumijevanje ljudskog ponašanja. Iz epizode u epizodu, Merser se bavi intrigantnim slučajevima, od ubistva popularnog influensera, spasavanja života njegove prijateljice novinarke, koja je namjerno otrovana rijetkim i smrtonosnim agensom, do istrage sumnjivog pada aviona u kojem je glavni osumnjičeni pilot…

