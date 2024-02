Premijere koje ne smijete propustiti ovog mjeseca na HBO

U februaru na HBO kanalu i HBO Max platformi premijerno ćete moći pogledati posljednju sezonu legendarne humorističke HBO Original serije „Bez oduševljavanja, molim“ i premijeru druge sezone Max Original serije „Poroci Tokija“,

Takođe očekuju na si filmovi raznih žanrova kao što su: drama „Bože, da li si tu? Ja sam, Margaret“, akcija „Gran Turismo“ i triler „Tihi baštovan“, kao i mnogi drugi sadržaji.

Posljednju, dvanaestu sezonu serije „Bez oduševljavanja, molim“ (Curb Your Enthusiasm) moći ćete gledati od 5. februara na HBO Max striming platformi. Premijera na HBO kanalu će biti 12. februara u 21 čas.

SaLarijem Dejvidom u glavnoj ulozi u seriji pratimo šaljivi prikaz života. Ova humoristička serija nastavlja da dokazuje kako naizgled trivijalni detalji nečijeg svakodnevnog života mogu dovesti do katastrofalnog niza događaja.

Kako bi naracija ostala spontana, serija je snimana bez scenarija, a glumci dobijaju okvirne scene i improvizuju u hodu. Prvih 11 sezona ove nagrađivane HBO serije dostupne su na HBO Max striming platformi.

Novu sezonu serije „Poroci Tokija“ (Tokyo Vice) moći ćete gledati od 8. februara na HBO Max striming platformi.

Serija je snimljena na autentičnim lokacijama i djelimično inspirisana ličnim svjedočanstvom američkog novinara Džejka Adelštajna o radu tokijske metropolitanske policije. U ovoj kriminalističkoj seriji pratimo novinara Adelštajna u Tokiju ranih 2000-tih.

Nakon što se zaposlio kao prvi američki kriminalistički izvještač za prestižne novine „Meicho Shimbun”, Džejk se vrlo brzo udružuje s detektivom Hirotom Katagirijem dok duboko zadire u kriminalno podzemlje grada. Prva sezona serije dostupna je na HBO Max striming platformi.

Dramu „Bože, da li si tu? Ja sam, Margaret“ (Are You There God? It's Me, Margaret.) sa Ebi Rajder Fortson, Rejčel Makadams i Keti Bejts moći ćete gledati od 9. februara na HBO Max striming platformi i 11. februara na HBO kanalu od 20 časova.

Priča prati Margaret, djevojčicu na pragu puberteta, koja pokušava da se uklopi u novu sredinu, pronađe prijatelje dok se sve oko nje mijenja. Kada Margaret konačno osjeti da pripada novoj sredini i kada sa svojim drugaricama oformi tajni klub na čijim sastancima razgovaraju o ličnim stvarima, shvati da postoje neke stvari u odrastanju o kojima je teško razgovarati čak i sa najboljim drugaricama. Margaret nalazi nekog drugog s kim može da priča.

Akcioni film „Gran Turismo“ (Gran Turismo) moći ćete gledati od 16. februara na HBO Max striming platformi i 18. februara na HBO kanalu od 20 časova.

U fimu pratimo nevjerovatnu istinitu priču o Janu Mardenborou, vozaču iz radničke klase, čije su ga vještine na trkačkom simulatoru Gran Turismo dovele do toga da postane pravi profesionalni vozač trkačkih automobila. Uz tim neobičnih autsajdera, propalog bivšeg vozača trkačkih automobila Džeka Saltera (Dejvid Harbur) i direktora motosporta, idealistu Denija Mura (Orlando Blum), oni rizikuju sve da bi se uhvatili u koštac s najelitnijim sportom na svijetu.

Triler „Tihi baštovan“ (Master Gardener) moći ćete gledati od 23. februara na HBO Max striming platformi i 25. februara na HBO kanalu od 20 časova.

Priča prati hortikulturistu (Džoel Edžerton), čiji naizgled miran život poremeti neobičan zahtjev poslodavca (Sigurni Viver). Da bi zaštitio ono što mu je drago, Narvel Rot će biti primoran da se vrati svom starom načinu života, nasilju, i da se suoči s prošlošću.

