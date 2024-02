Premijera novih sezona serija "The Walking Dead: The Ones Who Live" i "Fargo"

U okviru m:tel IPTV-a na kanalu AMC od 26. februara

Izvor: AMC

Serija "The Walking Dead: The Ones Who Live" premijerno počinje sa prikazivanjem 26. februara od 22 časa na kanalu AMC.

Premijera "The Walking Dead: The Ones Who Live" obilježiće novo poglavlje u epskoj sagi o preživjelima u svijetu zombija. U seriji ćemo ponovo gledati omiljeni lik publike jer se Endru Linkoln, nakon duže pauze, vraća u svojoj ulozi Rika Grimesa. Vidjećemo šta se dogodilo s Rikom nakon što je napustio glavnu seriju i hoće li ga Mišon konačno pronaći? Hoće li moći da pronađu sebe u uslovima kakve nikada ranije nisu sreli? Jesu li oni neprijatelji, ljubavnici, žrtve ili pobjednici?

Izvor: AMC

Petu sezonu serije "Fargo", takođe ćemo imati priliku pratiti od 26. februara na AMC kanalu, svakog ponedjeljka od 22.45 časova.

Nova sezona, koja će imati 10 epizoda prati Doroti "Dot" Lajon (Džuno Templ), naizgled običnu domaćicu, koja će nakon niza neobičnih događaja privući pažnju policije i biti ponovo uvučena u život za koji je mislila da je ostavila iza sebe. Šerif Roj Tilman (Džon Ham) već dugo traga za Dot, a pomoć mu pruža odan ali nemoćan sin i misteriozni čovjek sa još misterioznijom prošlošću. Priča je smještena u 2019. godinu u američkim saveznim državama Minesota i Sjeverna Dakota.

Gledaćemo još jednu uzbudljivu sezonu, obilježenu intrigantnim likovima i neizvesnim zapletima.