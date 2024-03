Pretplata tarife sada imaju tri puta više neta

Uživajte u nevjerovatnoj ponudi koja vam donosi do tri puta više gigabajta mobilnog neta, uz besplatnu zamjenu 4G kartice

Otvorite vrata brzine i povezanosti sa našim unaprijeđenim Pretplata tarifama. Za sve nove korisnike i one koji čekaju da obnove svoje ugovore za Top, Max i Premium Pretplata tarife, u martu utrostručujemo gigabajte mobilnog neta bez dodatnih troškova za cijeli period ugovorene obaveze (dvije godine). I za korisnike Plus i Plus Net tarifa gigabajti su uvećani i to dva puta što će svakako da vam omogući još bolje online iskustvo.