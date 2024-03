Premijere na STAR Channel kanalima

Gledajte najnovije epizode uzbudljivih serija

Izvor: Tailor PR

U okviru m:tel IPTV-ja na STAR Channel kanalima u toku marta mjeseca možete pogledati novu seriju „Vrhunski zločini“, drugu sezonu serije „Uz Todovu pomoć“ i trineestu sezonu dobro nam poznate ekipe „Mornarički istražitelji: Los Anđeles“.

Od 18. marta na kanalu STAR CRIME moći ćemo gledati novu i uzbudljivu krimi dramu „Vrhunski zločini“ (Master Crimes) sa 6 epizoda prve sezone koje će se emitovati ponedjeljkom u 22.00 časa.

Radnja smještena u Parizu prati dvije potpuno različite žene koje se udružuju da bi riješile niz uzbudljivih i jedinstvenih zločina. Luiza Arbus je ekscentrična i genijalna profesorka kriminologije na Univerzitetu u Sorboni, a Barbara Delandre je, međutim, njena sušta suprotnost. Njih dvije se upoznaju kada budu zadužene za rješavanje veoma zanimljivog ubistva. Luiza će tražiti pomoć od četvoro svojih studenata kako bi otkrili sve što mogu o ubici. Samjuel, Mija, Boris i Valentajn imaju svoje jedinstvene vještine i ova neobična ekipa veoma brzo se uhodava. Posebna jedinica koju čine luda profesorka i njeni studenti postaje pravi izazov za Barbaru i njeno strpljenje.

Nova sezona akcione krimi drame „Mornarički istražitelji: Los Anđeles” (NCIS LA) počinje sa emitovanjem 25. marta, a nove 22 epizode pratićemo radnim danima od 10.50 časa, na kanalu STAR.

Uigrani tim predvođen specijalnim agentom Džijem Kejlenom, i u 13.sezoni nastavlja svoju borbu sa opasnim kriminalcima koji su prietnja bezbjednosti SAD. Odjeljenje mornaričkih istražitelja preuzima slučaj koji za ovu službu ima poseban značaj. Riječ je o opasnom zločinu iz mržnje, a žrtva je otac policajca, koji je veteran iz Drugog svjetskog rata, i učesnik japansko-američkog rata. Zadatak postaje teži kada je njihov osumnjičeni pronađen mrtav.

Druga sezona drame „Uz Todovu pomoć” (So Help Me Tod) moći ćemo gledati od 26. marta, utorkom od 22.00 časa na kanalu STAR LIFE.

Dok smo u prvoj sezoni mogli vidjeti poslovnu saradnju majke, advokatice Margaret Rajt i njenog sina Toda, koja je vodila ka međusobnom uvažavanju i boljem razumjevanju, novi ciklus započinje na ivici sloma. Tod je odlučio da se osamostali i da pokrene sopstvenu detektivsku agenciju. To,naravno, smeta Margaret, ali kada se dogodi misteriozno ubistvo na lokalnoj televizijskoj stanici,zločin će ih ponovo ujediniti.