Premijere novih serija na STAR Channel kanalima: U okviru m:tel IPTV-ja gledajte nove serije

U okviru m:tel IPTV-ja na STAR kanalu u toku aprila mjeseca možete premijerno pogledati nove serije „Tragač“, „Roj“ i „Svetionik 23“.

Na kanal STAR LIFE stiže drugi dio pete sezone serije „Dobra nevolja“, a ljubitelji Agete Kristi moći će uživati u mini seriji „Zašto nisu pitali Evansa?“ na STAR CRIME kanalu.

Nova akciona drama u 13 epizoda „Tragač” (Tracker) počinje sa emitovanjem 1. aprila, a nove epizode pratite ponedjeljkom od 22.00 časa, na kanalu STAR.

Poslije velikog uspjeha višestruko nagrađivane drame „To smo mi”, jedan od njenih protagonista, glumac Džastin Hartli vratio se na male ekrane glavnom ulogom u ekranizaciji prvog nastavka iz serijala triler romana Džefrija Divera „Nikad ne igraj”. Kolter Šo je vuk samotnjak i stručnjak za preživljavanje sa vještinama profesionalnog lovca na ucjenjene glave. On luta širom SAD u svom kamperu, pomažući pripadnicima reda i zakona i privatnim licima da pronađu nestale osobe, u zamjenu za novac od nagrade. I dok drugima rješava probleme, prateći tragove koje je policija propustila, Kolter bježi od ličnih briga koje mu prouzrokuje rastavljena porodica.

Serija „Tragač” je sa samo nekoliko epizoda pridobila simpatije i publike i kritike, zbog čega se planira i druga sezona.

Za ljubitelje naučno-fantastičnih serija, STAR kanal je spremio pravu TV poslasticu. Riječ je o njemačkoj SF triler-drami „Roj” (The Swarm), snimljenoj prema istoimenom romanu Franka Šecinga, o borbi čovječanstva protiv nepoznate inteligencije. Serija će se prikazivati od 9. aprila, utorkom od 22.00 časa kroz 8 epizoda.

Širom svijeta dešavaju se čudne stvari proistekle iz okeana: kitovi uništavaju čamce, rakovi napadaju ljude na plažama, dagnje blokiraju teretne brodove, nepoznati ledeni crv destabilizuje kontinentalne padine i izaziva cunamije dok se smrtonosni patogen širi u pijaćoj vodi.

Život na planeti iz dana u dan postaje kritičniji, a niko ne može da uspostavi vezu između na izgled nasumičnih napada osim grupe naučnika koji slute da se iza svega krije inteligentna sila iz mračnih dubina, sposobna da manipuliše okeanima i svime što se u njima nalazi. Biće koje je svjedočilo o uništenju mora od strane čovijeka sada je odlučilo da ljude izbriše sa lica zemlje. Naučnici su primorani da se otisnu u misiju opasnu po život prateći „roj” unutar Arktičkog okeana.

Na STAR kanal premijerno stiže i nova hit serija „Svetionik 23” (Beacon 23). Od 10. aprila, svake srijede od 22.00 časa, naučno-fantastični psihološki triler kroz 8 epizoda vodi nas u daleku budućnost, u 23. vijek, na jedan od mnogobrojnih udaljenih svetionika u kosmosu. Svetionikom 23 upravlja nekadašnji vojnik Halan Kaj Nelson, koji boluje od amnezije.

Ne može da se sjeti kako je i zašto dospio na to mjesto. Posao će mu se zakomplikovati kada neočekivana posjetiteljka, jedina preživela s uništenog svemirskog broda, vladina agentica Aster Kejliks, razotkrije skrivenu mračnu tajnu skrivenu. Mada su sumnjičavi jedno prema drugom, ostaviće po strani svoje razlike kako bi se suočili sa nizom prijetnji, koje su povezane sa misterioznim elementima nalik stijenama. Ekstremističke organizacije „Kolona” i smrtonosna vještačka inteligencija „Alef” uputile su se ka svetioniku 23, pa Aster mora da donese odluku koja može značiti samo jedno - život ili smrt.

Od 24. aprila na kanalu STAR CRIME moći ćemo gledati serijsku adaptaciju krimi romana Agate Kristi “Agata Kristi: Zašto nisu pitali Evansa?”( Why Didn't They Ask Evans?) kroz 4 epizode koje će se emitovati srijedom u 22.00 časa.

U seriji pratimo Bobija Džonsa, nedavno penzionisanog poručnika Kraljevske mornarice, koji se vraća u rodni grad Marčbolt kako bi započeo novi život. Izdržava se radeći u golf klubu Marčbolt kao vozač doktora Tomasa, sve dok ne postane svjedok užasnog prizora. Bobi uz pomoć prijateljice iz detinjstva Frenki Dervent odluči da riješi misteriju zadnjih riječi umirućeg stranca: Zašto nisu pitali Evansa?

Drugi dio pete sezone romantične dramedije „Dobra nevolja” (Good Trouble) moći ćemo gledati od 8. aprila, ponedjeljkom od 22.00 časa na kanalu STAR LIFE.

U finalnoj sezoni, kroz posljednjih 10 epizoda gledaćemo kako će se ekipa Kortije suočiti sa najvećim dilemama do sada, budući da će ih život dovesti u situaciju da biraju između novih poslovnih mogućnosti od kojih bi im mogla zavisiti budućnost.

Kroz uspone i padove, nove romanse i slomljena srca, članovi ekipe Kortije će se oslanjati jedni na druge dok putuju ka sljedećoj fazi odraslog doba. U posljednjih pet epizoda vraća se i Kali Adams Foster, koja će biti posvećena pripremama za venčanje sa Džejmijem.