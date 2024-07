Istražite čuda afričke divljine na kanalu Viasat Nature u okviru m:tel IPTV-ja

„Tematski blok: Čuda afričke divljine” – uzbudljiv programski podvig koji otkriva neukroćenu ljepotu i zadivljujuće divlje životinje ovog kontinenta koji obiluje različitostima

Pripremite se da budete zadivljeni, inspirisani i očarani duhom afričkog kontinenta! Pored dvije potpuno nove serije „Prirodna čuda Namibije” i „U divljini Konga sa Benom Foglom”, tokom cijelog jula na kanalu Viasat Nature emitovaće se i kolekcija specijalnih emisija o Africi koje će vas odvesti na nezaboravno putovanje kroz legendarne pejzaže divlje Afrike.

Radnim danima od 19.10 časova istražite kako klimatske promjene ugrožavaju afričke divlje životinje u emisiji „Život na vrućini: Afrika”.

Serija „U divljini Konga sa Benom Foglom” se premijerno prikazuje u subotu 13. jula, u 20.00 časova i prati Fogla dok kreće u svoju dosad najodvažniju avanturu.

Drevna pustinja Namib i druge izrazite ljepote prirode, kao i genijalne strategije za preživljavanje pratite kroz serijal „Prirodna čuda Namibije” u nedjelju 14. jula u 15.00 časova.

Nedjeljom od 14.10 časova pogledajte i emisiju „Madagaskar: afrički Galapagos” i istražite jedinstvene vrste ovog ostrva, a od 17.35 časova krenite na putovanje prepuno akcije kroz neukroćene afričke divljine i vidite prirodne ljepote i divlje životinje ovog kontinenta gledajući emisiju „Ogromna Afrika”.

Istražite bogati divlji svijet nacionalnog rezervata Masai Mara u Keniji kroz emisiju „Masai Mara: raskršće divljeg svijeta” koje možete pogledati nedjeljom od 21.55 časova.

„Nekada davno u Cavu” možete pogledati u nedjelju 28. jula u 18.30 časova i otkriti jedinstvenu vezu između slonova i termita u južnoj Keniji.

