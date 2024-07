Ljetne premijere na STAR Channel kanalima

U drugoj, završnoj sezoni komedije „Još sam živa” (Not Dead Yet), od danas, radnim danima od 18 časova na kanalu STAR LIFE, pratimo životnu borbu Neli Serano, koju tumači zvijezda serije „Djevica Džejn“ - Đina Rodrigez.

Usljed haosa u kojem se nalaze junaci ove serije, Dankanu pozli i on završava na operacionom stolu. Na ivici kliničke smrti, on se Neli prikazuje kao duh. Dankan je preživjeo, a Leksi odlučuje da uzme stvari u svoje ruke i od njega otkupi kompaniju. On shvata da mu je ćerka odrasla i spreman je da je prihvati kao ravnopravnu.