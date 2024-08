Najbolji serijski i sportski program ovog avgusta pratite na HBO i Max-u

Mnoštvo filmova, serija, ali i sportskog sadržaja.

Izvor: HBO

Avgust na Max striming platformu i HBO donosi dokumentarni film o muzičkom skandalu „Tužba protiv Tejlor Svift“, zatim portret holivudske legende „Elizabet Tejlor: Izgubljeni zapisi“, film „Dauntonska opatija: Nova epoha“ koja je nastavak filmske adaptacije serije „Dauntonska opatija“, novu sezonu serije „Industrija“, filmsku dramu „Maj-Decembar“ o slučaju koji je izazvao skandal u Americi, premijeru brazilske serije „Božji grad“ i još mnogo toga.

Od sporta ovog mjeseca na Max-u izdvajamo Olimpijske igre Pariz 2024.

Dokumentarni film „Tužba protiv Tejlor Svift“ (Taking On Taylor Swift) dostupan je na Max striming platformi od 1. avgusta.

Tužba iz 2017. godine, koja je okončana i odbačena 2022. godine, tvrdila je da je refren Sviftinog hita "Shake It Off" ('cause the players gonna play, play, play...") direktno preuzet iz pjesme iz 2000. godine, „Playas Gon' Play“, koju su napisali Hol i Batler, i koju je proslavio girl band 3LW. Prvi put od podnošenja tužbe, Hol je ekskluzivno razgovarao sa CNN-om, i zajedno sa svojom advokaticom Marinom V. Bogorad, iznio njihovo iskustvo u suočavanju sa neospornim divom muzičke industrije. Dokumentarac ispituje pravne, etičke i kulturne osnove ovog slučaja i sličnih tužbi podnesenih protiv nekih od najvećih pop zvijezda svijeta.

Izvor: HBO

Dokumentarni film „Elizabet Tejlor: Izgubljeni zapisi“ (Elizabeth Taylor: The Lost Tapes) dostupan je na Max striming platformi od 4. avgusta.

„Elizabet Tejlor: Izgubljeni zapisi“ je uzbudljivi portret holivudske legende i aktivistkinje Elizabet Tejlor ispričan njenim riječima, pozivajući publiku da iznova otkrije, ne samo mega zvijezdu zlatnog doba Holivuda, već i kompleksnu ženu koja je od samog početka borila sa slavom i javnošću. Kroz novopronađene intervjue sa Tejlorovom i ekskluzivan pristup ličnoj arhivi filmske zvijezde, film otkriva složeni unutrašnji život i ranjivost holivudske legende, a takođe izaziva publiku da ponovo otkrije njena dostignuća i njenu ostavštinu.

Izvor: HBO

Film „Dauntonska opatija: Nova epoha“ (Downton Abbey: A New Era) dostupna je od 2. avgusta na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno je možete pogledati 4. avgusta od 20 časova.

U ovom nastavku filmske adaptacije hvaljene serije „Dauntonska opatija“ porodica Krouli kreće na veliko putovanje u južnu Francusku kako bi razotkrila misterije vile koju je naslijedila grofica udovica od Grantama.

Treća sezona serije „Industrija III“ (Industry III) dostupna je od 12. avgusta na Max striming platformi, a na HBO kanalu je možete pogledati premijerno istog dana od 20 časova i pratititi je svakog ponedjeljka.

Izvor: HBO

„Industrija“ daje insajderski pogled na svijet međunarodnih finansija prateći grupu mladih bankara koji grade svoje karijere u stresnom okruženju, u londonskoj kancelariji međunarodne banke Pierpoint & Co.

U trećoj sezoni, dok Pierpoint gleda u budućnost i ulaže velike sume u etičko ulaganje, Jasmin, Robert i Erik se nalaze u središtu burnog IPO-a Lumi, zelene tehnološko-energetske kompanije koju vodi Ser Henri Mek, i akteri su priče koja se proteže sve do samog vrha finansija, medija i vlade. Otkako je napustila Pierpoint, Harper želi da se vrati u uzbudljivi svijet finansija i pronalazi rizičnu partnerku u upravnici portfolija FutureDawn, Petri Koenig.

Izvor: HBO

Drama „Maj-Decembar“ (May December) dostupna je od 16. avgusta na Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno je možete pogledati 18. avgusta od 20 časova.

„Maj–Decembar“ je bizarna priča o slučaju koji je izazvao skandal u Americi, uzbudio naciju i dugo vremena bio predmet interesovanja i pažnje medija, kao i izliva mržnje i osude američke javnosti.

Udata žena u kasnim tridesetim, Grejsi, koju tumači Džulijen Mur, stupa u seksualnu vezu sa 13-godišnjim dječakom. Nakon skandala, osude, zatvora i haosa kroz koji je prošla, razvodi se od svog prvog muža i udaje za sada već odraslog mladića. Od tada su prošle decenije, par se održao i živi u gradu Savani u Džordžiji. U trenutku kad se situacija naizgled stišala i porodica ušla u relativno mirne vode, na vratima njihove kuće se pojavljuje holivudska glumica Elizabet (Natali Portman), koja se priprema za ulogu u filmu posvećenom ovoj porodici, tako različitoj od drugih.

Izvor: HBO

Serija „Božji grad“ (City of God: The Fight Rages On) dostupna je od 26. avgusta na HBO Max striming platformi. Uspješan fotoreporter Vilson se vraća u Božji grad (Rio de Žaneiro) da se ponovo poveže sa starim prijateljima i podrži jednog od njih u kampanji za gradsku skupštinu.

Serija se temelji na osnovu sjajnog filma koji snimljen 2002. godine. Nakon više od dvadeset godina, nastavlja se priča sa ulica Ria.

Osim HBO kanala, tu je i Max striming platforma sa više od 4.000 sati programskih sadržaja, koje možete da gledate bilo kada, bilo gdje i koliko god puta želite na svojim pametnim uređajima. Max možete aktivirati putem Moj m:tel portala, a detaljno uputstvo potražite ovdje.