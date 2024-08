Košarkaški spektakl Srbija – SAD od 21 čas pratite na m:tel TV platformama

Svi prenosi dostupni na Eurosport kanalima i Max platformi

Izvor: m:tel PR

Nakon nastupa i osvojenog trofeja Novaka Đokovića, pred nama je još jedan sportski spektakl.

Košarkaši Srbije igraće protiv SAD polufinale Olimpijskih igara u Parizu u četvrtak, 8. avgusta od 21 čas.

Ovo je treći duel Srbije i SAD u kratkom vremenskom intervalu, drugi put na Olimpijskim igrama u Parizu.

Prema rasporedu, prvi meč polufinala igraju svjetski šampion Njemačka i domaćin Francuska od 17.30 časova. Selektor Orlova Svetislav Pešić rekao je pred današnju utakmicu da njegovi miljenici neće tek tako da se predaju favorizovanoj selekciji SAD, iako im kladionice daju prednost.

Ove Olimpijske igre donose jedinstveno i novo iskustvo praćenja sporta, jer je korisnicima m:tel IPTV usluge dostupno sedam dodatnih Eurosport HD kanala na pozicijama od 150 do 156, koji prenose svaki detalj ovog sportskog spektakla sve do 11. avgusta. Za sve one koji sadržaj žele pratiti sa lokalnim komentatorima, dostupni su osnovi Eurosport kanali 1 i 2 na pozcijama 108 i 109 u standardnoj rezoluciji, te 110 i 111 u HD rezoluciji.

Ukoliko Olimpijske igre želite pratiti u pokretu, na Max striming platformi takođe su dostupni svi sadržaji.