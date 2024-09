Provedite prve jesenje dane uz Pickbox serije

Besplatno aktivirajte Pickbox NOW videoteku u okviru m:tel TV paketa do kraja oktobra

Izvor: m:tel

Ako tražite savršeni način da u prvim jesenjim danima provedete svoje vrijeme, ne tražite dalje od Pickbox NOW videoteke! m:tel vam trenutno nudi besplatan pristup ovoj sjajnoj videoteci sa stotinama sati odličnih serija koje će vas potpuno uvući u svoj svijet.

Uživajte u udobnosti svog doma i prepustite se uzbudljivim zapletima i nezaboravnim likovima fantastičnih serija dostupnih u Pickbox NOW videoteci. Ovog mjeseca najaktuelnije serije su: Pørni, Friends Like Her, Red Election, North Sea Connection i Harlan Coben's The Stranger.

Serija Prijatelji poput nje (Friends Like Her) je psihološka drama koja istražuje toksičnost prijateljstva nakon što se dogovor o surogatstvu između dvije najbolje prijateljice pretvori u noćnu moru. Smještena u potresom pogođeni grad Kaikoura, ova priča otkriva mračne tajne i napete odnose koji izlaze na vidjelo kada se saradnja iz snova pretvori u katastrofu.

Osim Pickbox Now videoteke, ovog mjeseca iskoristite i 30% popusta na cijenu prve četiri mjesečne pretplate za odabrani paket povezanih usluga, kao i priliku da uživate u modernim funkcionalnostima m:tel TV paketa, kupovinom vrhunskih televizora po fantastičnim cijenama i mjesečnim ratama koje će vam se svidjeti.

Više informacija o aktivaciji i deaktivaciji videoteka u okviru m:tel TV ponude, potražite na Blogu kompanije m:tel i uživajte u beskrajnim minutama najboljeg TV sadržaja.