Honor Magic7 Pro: Vrhunske kamere, najjači čipset, AI inovacije i još dosta briga za konkurenciju

Prvi flagship pametni telefon na evropskom tržištu 2025. godine impresionirao je na premijeri u Sloveniji, a najviše pohvala otišlo je na račun vrhunskih kamera, odličnog ekrana i izdržljive baterije

Honor Magic7 Pro, prvi punokrvni flagship pametni telefon koji je 2025. godine stigao na Stari kontinent, ove nedjelje je evropsku premijeru imao u Sloveniji.

Drugi premijum uređaj kineskog proizvođača iz 2024, u Evropu stiže kao predvodnik nove generacije pametnih telefona koji donose sve više, sve praktičnijih funkcija i alata koja pokreće vještačka inteligencija (AI), ali tu su i unaprijeđeni aduti po kojima je Honor Magic serija već dobro poznata.

I odmah na početku da kažemo da je opšti utisak je da "sedmica" impresionira u gotovo svim segmetima. Telefon pokreće trenutno najmoćniji i najbrži procesor na tržištu, ekran ima kristalno jasan prikaz, kamere su u stanju da naprave gotovo nevjerovatne snimke, glasni zvučnici emituju izvrstan stereo zvuk, baterija je veoma izdržljiva i prilično se brzo puni!

Uz ogradu da su ovi utisci, nakon nedjelju dana korišćnja uređaja, uglavnom uporedivi sa prošlogodišnjim flagship modelima, odnosno da nova Honorova perjanica tek očekuje dolazak sebi ravne konkurencije, bez pretjerivanja možemo reći da je Magic7 Pro telefon izuzetnih perfromansi.

Honor Magic7 Pro – DIZAJN

Dizajn telefona u osnovi je "stilska razrada" prethodnog Magic6 Pro modela, od koga je gotovo neprimjetno veći i osam grama teži. "Spakovan" je u stakleno kućište (NanoCrystal Shield staklo sa prednje strane) dimenzija 162,7 X 77,1 X 8,8 milimetara i težak 223 grama. A sa čvrstim staklom idu IP68 i IP69 sertifikati otpornosti na prašinu i vodu (do dubine od 1,5 metara).

Ivice ekrana i poleđine su ostale zaobljene, i savršeno se uklapaju u aluminijumski okvir uređaja. Najveću dizajnersku intervenciju pretrpio je modul kamera, koji je zadržao izgled sličan onome na prethodnom modelu, s tim što je ovde elegantniji, tanji i manje "džombast".

Honor Magic7 Pro – EKRAN

Telefon je opremljen LTPO OLED ekranom dijagonale 6,8 inča, rezolucije 1.280 x 2.800 piksela, sa odnosom stranica 19,5:9. Varijabilna frekvencija osvježavanja ide do 120Hz, maksimalna osvijetljenost do 1.600 nita, a pri emitovanju HDR sadržaja i do 5.000 nita.

Kao što smo pomenuli, displej nije ravan, već ima zaobljene ivice (što Honor naziva "micro quad curved") koje se veoma skladno uklapaju u okvir telefona.

Rad sa aplikacijama, društvene mreže, prikaz svih sadržaja na koje smo testirali telefon (nismo, doduše, igrali igrice) na ekranu izgleda tako da ni ne pomišljate na to da na njemu nešto može da koči ili "secka".

Honor je, takođe, ovde primijenio nekoliko funkcija namijenjenih smanjenju umora i naprezanja očiju (eye comfort i režim slabijeg plavog svjetla) koje svjetlinu ekrana prilagođavaju uslovima svjetlosti u okruženju.

Honor Magic7 Pro – KAMERE

Kamere su ono od čega se, kod nasljednika telefona koji u rangiranju kvaliteta kamera relevantnog sajta DxOMark zauzima drugo mjesto, logično, nešto od čega se najviše očekuje. (Takođe, kamere Honora Magic5 Pro na listi sa više od 200 modela telefona, već duže vrijeme, zuzimaju 14. mjesto.)

Najveća novina kod kamera sistema Honora Magic7 Pro je telefoto kamera od 200 megapiksela, sa velikim senzorom od 1/1,4 inča, otvorom blende f/2.6 i optičkim zumom od 3X. Glavni Honor Falcon Camera H9000 HDR senzor od 50MP (1/1.3 inča), sa promjenljivim otvorom blende (f/1.4-f/2.0) i OIS stabilizacijom slike, identičan je onome na "šestici", što je slučaj i sa trećim ultra širokim senzorom od 50MP (f/2.0).

Kamere snimaju fotografije i video snimke više nego dostojne jednog nasljednika visokoocijenjenih predaka. Moćnoj optici u pomoć pomoć priskače i vještačka inteligencija, koja omogućava digitalno zumiranje do 100X – do sada neviđene oštrine.

Fotografije su odlične u gotovo svim vremenskim uslovima (u kojima smo ih mi snimali), što možete vidjeti i u galeriji iznad. Naravno, doprinos tome dali su i predivni pejzaži Bleda, Bohinja, planinskog vrha Vogel i okoline, kao i uglavnom lijepo vrijeme, idealno za fotografisanje.

Od režima rada ističu se Studio Harcourt protret režim, nastao u saradnji sa čuvenim pariskim foto studijom, prethodno primijenjen na Honoru 200 Pro, koji dodaje dodatnu umjetničku dimenziju fotografisanju portreta.

Tu je i unaprijeđeni Night režim (galerija na kraju pasusa), koji u uslovima slabog osvjetljenja značajno popravlja kvalitet fotografija, a da pritom ostavlja utisak njihove prirodnosti. To znači da nema pretjerane ekspozicije koja, ponekada kod takvih režima fotografisanja, može previše i neprirodno da osvijetli glavni objekat na fotografiji.

Treba pomenuti i zanimljivu AI Eraser funkciju koja omogućava uklanjanje objekata sa fotografija, gdje vještačka inteligencija za samo nekoliko minuta rekonstruiše pozadinu na mjestu uklonjenog objekta. Kamere nude i veliki broj opcija za snimanje videa rezolucija od 720p do 4K i 30 ili 60fps.

Prednja selfi kamera koristi senzor od 50MP, kao i široko sočivo od 90 stepeni (f/2.0). Smeštena je u nešto veći otvor u vrhu ekrana, u kome se nalazi i 3D skener lica za biometrijsko otključavanje uređaja.

Honor Magic7 Pro – PERFORMANSE

Novi Honorov premijum telefon jedan je od prvih koji se pojavio sa trenutno najmoćnijiim čipsetom na na tržištu – Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Opremljen je sa 12GB RAM-a i 512GB prostora za skladištenje podataka. Za one koji misle da je to malo, brza UFS 4.0 interna memorija je tu da pomogne preraspoređujući svojih 12GB kao dodatni virtuelni RAM.

Magic7 Pro je telefon kod koga hardver i softver izuzetno dobro sarađuju, a sve što se sa njim radi odvija se veoma glatko i brzo.

Odličan balans specifikacija i funkcija, uz nove mogućnosti koje donosi Honor Magic OS 9 interfejs, kao što su Magic Portal (prevlačenje sadržaja prema ivicama ekrana omogućava brz prisutup uslugama ili aplikacijama, npr: prevlačenje teksta adrese u Google Mapu automatski prikazuje traženu lokaciju), kao i sve popularnije Google-ova AI funkcije Circle to Search i aplikacija Google Gemini, proširuju korisničko iskustvo i donose novi kvalitet i brzinu u radu.

Silicijum-karbonska baterija kapaciteta 5.270mAh, iako nešto manja od one u Magic6 Pro (5.600mAh), ni malo ne djeluje kao inferiornija. Telefon je, ukoliko ga pretjerano ne "maltretirate", u stanju da izdrži i do puna dva dana bez kačenja na punjač. Za to je zaslužan i Honor E2 čip zadužen za upravljanje energijom, koji prati zdravlje baterije prilagođavajući potrošnju u zavisnosti od opterećenja i spoljašnjeg okruženja. A kada ga "nakačite", žični punjač od 100W će ga do "stotke" napuniti za tridesetak minuta, dok je naš od 66W to radio za nešto manje od sat vremena.

Honor Magic7 Pro – UTISCI

Prvi punokrvni flagship telefon na evropskom tržištu u 2025. godini impresionirao je brojne tech novinare tokom trodnevnog boravka u Sloveniji. I pored toga što se može reći je period za testiranje bio relativno kratak, najviše pohvala dobile su vrhunske kamere, odličan ekran i izdržljiva baterija.

Zamjerke su upućene na manje funkcija vještačke inteligencije u odnosu na konkurenciju, što je u suštini stvar inidvidualnih navika korisnika. Takođe, i AI obrada fotografija ponekada baš i ne daje najbolje rezultate, ali se lako može ispraviti neki sljedećim ažuriranjem softvera.

Kao zamjerka bi se mogao navesti i nedostatak punjača u pakovanju, ali kako je to od nedavno zakonski regulisano na nivou gotovo cijele Evrope i kako će se ubuduće svi pametni telefoni prodavati bez punjača – to jednostavno više nije nešto na šta treba obraćati pažnju.

Honor Magic7 Pro je odličan pametni telefon visoke klase kome će se vjerovatno najviše obradovati ljubitelji vrhunskih modela nekada na tržištu dominantne Huawei P serije, poznate po vrhunskim kamerama i snažnim Kirin procesorima, oko čega se složilo više kolega novinara iz evropskih zemalja sa kojima smo razgovarali.

Telefon je dostupan u dvije boje, crnoj i Lunar Shadow Gray sivoj, i u memorijskoj konfiguraciji 12GB/512GB. Honor Magic7 Pro se prodaje se po cijeni od 2.500 KM.

Honor Magic7 Pro – SPECIFIKACIJE

Dimenzije: 162,7 x 77,1 x 8,8 milimetara

Težina: 223 grama

Materijal: Napred staklo (NanoCrystal Shield), pozadi staklo, aluminijumski okvir

Ekran: LTPO OLED

Dijagonala: 6,8 inča

Rezolucija: 1.200 x 2.800 piksela

Frekvencija osvežavanja: do 120Hz

Osvetljenje: do 1.600 nita / do 5.000 nita (HDR video)

Odnos stranica ekrana: 19,5:9

Čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Grafika: Adreno 830

Memorija: 12GB RAM, 512GB interna

Glavna kamera: 50MP, f/1,4–2,0, 24mm (širokougaona), PDAF, OIS

Telefoto: 200MP, f/2,6, 72mm (periskopska), PDAF, OIS, 3X optički zum

Ultraširoka: 50MP, f/2.0, 12mm, 122 stepena, PDAF

Selfi kamera: 50MP, f/2.0, 21mm (širokougaona), PDAF

Zvučnici: Stereo

Baterija: silicijum-karbon, 5.270mAh

Punjenje: 100W žično, 80W bežično, reverzibilno

SIM kartica: Nano-SIM + eSIM

Operativni sistem: Android 15 (obezbijeđeno 5 glavnih ažuriranja)

Korisnički interfejs: MagicOS 9

