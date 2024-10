Honor predstavio Magic7 seriju: Drugi flagship ove godine ozbiljno "nišani" iPhone?

Osim novog superbrzog Snapdragon 8 Elite procesora, nove Honorove premijum telefone napajaju veće baterije koje puni brže punjenje, tu su i obnovljene kamere i nove Ai funkcije, a sve je "spakovano" u još čvršće kućište

Ne dešava se često da jedan proizvođač svoj vodeći pametni telefon i njegovog nasljednika sljedeće generacije predstavi u roku manjem od godinu dana.

A upravo to se ove godine deslio Honoru, koji je ovog januara predstavio Magic6 seriju, a danas njene nasljednike – Honor Magic 7 i Magic 7 Pro. To su drugi flagship pametni telefoni koji na tržište izlaze sa najnovijim Qualcomm-ovim čipsetom "ispod haube".

Osim novog superbrzog procesora, uređaj napajaju veće baterije, koje puni brže punjenje, a sve je "spakovano" u još čvršće kućište... Ali krenimo redom.

Honor Magic 7 i Magic 7 Pro pokreće Snapdragon 8 Elite procesor. Oba telefona koriste snagu vještačke inteligencije (NPU), koja kod nove generacije uređaja još više dobija na značaju, za izvršavanje raznih zadataka.

Snapdragon 8 Elite

Od korišćenja digitalnog asistenta pri obavljanju svakodnevnih poslova, zatim poboljšanja pri obradi fotografija i sličnih operacija, do drugih savremenijih AI funkcije koje "značajno unapređuju korisničko iskustvo".

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic7 Pro je pametni telefon "spakovan" u stakleno kućište (Rhino Glass) dimenzija 162,7 X 77,1 X 8,8 milimetara, težak 223 grama.

Prva velika novina ovog modela je telefoto kamera od 200 megapiksela, koja zamjenjuje prethodni, takođe impresivni, senzor od 180MP sa "šestice". Senzor je prilično veliki – 1/1,4 inča, a "smješten" je iza sočiva od 60 milimetara, što omogućava optički zum od 3X ali i digitalno uvećanje do 100X.

Glavna senzor je Super Dynamic HONOR Falcon Camera H9000 HDR od 50MP (1/1.3"), promenljivim otvorom blende (f/1.4-f/2.0) i OIS stabilizacijom slike, identičan onom sa prethodnog flagship modela.

To je slučaj i sa tećim ultra širokim senzorom od 50 megapiksela sa sočivom od 12 milimetara (f/2.0), sposobnim da se pri snimanju makro fotografija fokusira na objekat na udaljenosti od samo nekoliko centimetara. Kombinovani broj piksela tri kamere na telefona "penje" se i do 300MP.

Prednja selfi kamera, koja takođe koristi senzor od 50MP, kao i široko sočivo od 90 stepeni (f/2.0), smještena je u otvor u obliku pilule, u kome se nalazi 3D skener lica za biometrijsko otključavanje uređaja.

Urađaj ima LTPO OLED ekran dijagonale 6,8 inča sa osvježavanjem do 120Hz i rezolucijom od 1.280 x 2.800 piksela i 10-bitnim bojama (Dolbi Vision). Displej nije ravan, već je, kako Honor navodi – "četvorostrano mikro zakrivljen" (micro quad curved). Maksimalna osvjetljenost ide do 1.600 nita, dok pri emitovanju HDR sadržaja može da ide i do 5.000 nita.

Uređaj je dostupan u osnovnoj memorijskoj konfiguraciji sa 12GB RAM-a i 256GB prostora za skladištenje podataka, a u ponudi su i 16GB/512GB i 16GB/1TB verzije.

Baterija novog Pro modela je porasla za 250 mAh više u odnosu Magic6 Pro, pa njen kapacitet sada iznosi 5.850 mAh. Poboljšano je i punjenje, pa uređaj dolazi sa podrškom za žični punjač od 100W i bežični od 80W.

Honor Magic 7

Sa dimenzijama od 162,1 x 75,8 x 8 milimetara i težinom od 199 grama, "običan" Magic7 je nešto manji i lakši telefon. Takođe je opremljen LTPO OLED ekranom, manje dijagonale od 6,78 inča, rezolucije 1.264 x 2.800 piksela.

Očekivano, sistem kamera manjeg modela dolazi bez novog telefoto modula sa Magic7 Pro, umesto koga se ovde nalazi kamera od 50MP (sočivo 68mm, OIS, zum 3X optički, do to 50X digitalni). Glavni i ultra široki modul su isti, sa malom razlikom u otvoru blende kod drugog. Prednja selfi kamera ovdje nema mogućnost 3D skenirnja lica.

Kapacitet baterije je 200mAh manji u odnosu na Pro, ali 200mAh veći nego kod Magic6 modela i iznosi 5.650mAh. Podrška za punjenje identična je kao kod Pro modela.

Sličnosti i cijene

Telefoni Honor Magic7 serije opremljeni su ultrazvučnim 3D senzorom otiska prsta, koji može da otključa telefon čak i mokrim rukama. Oba modela dolaze sa IP68 i IP69 sertifikatom otpornosti na vodu i prašinu i SGS sertifikatom otpornosti na pad, što ih čini prilično otpornim za upotrebu različitim okruženjima.

Podržavaju 5G i Wi-Fi 7 standarde, Bluetooth 5.4 i NFC povezivanje, a opremljeni su i DTS Ultra tehnologijom koja poboljšava njihove audio performanse. Honor Magic7 podržava komunikaciju Beidou satelitskim porukama, dok Magic7 Pro ima mogućnost korišćenja Tiantong satelitske komunikacije kojoj za povezivanje nije potreban mrežni signal.

Dva modela Magic7 serije se u pretprodaji u Kini nalaze od danas, dok će redovna prodaja početi 8. novembra.

Honor Magic7 startuje sa cijenom do 4.500 juana za osnovni 12/256GB model, što je oko 585 evra, dok ostale opcije izgledaju ovako: 12GB/512GB – 620 evra, 16GB/512GB – 647 evra i 16GB/1TB – 710 evra.

Cijena osnovnog Honor Magic7 Pro telefona u 12GB/256GB konfiguraciji iznosi 5.700 juana odnosno oko 740 evra, dok su ostali modeli kineskim kupcima dostupni po sljedećim cijenama: 16GB/512GB – oko 800 evra i 16GB/1TB za oko 870 evra.

