Telefoni na rate već od 5,29 KM! Sjajna ponuda u m:tel webshop-u!

Uživajte u proljeću sa svojim novim telefonom! Preporučujemo vam modele koji plijene pažnju, sa odličnim mogućnostima i po pristupačnim cijenama.

Fenomenalni Honor X8A ne može proći nezapaženo – unikatan dizajn, moćni trostruki sistem kamera sa čak 100 MP i veliki ekran sa Honor Display Color Calibration tehnologijom za živopisne i realistične boje. U m:tel webshop ponudi može biti vaš uz mjesečnu ratu od 5,32 KM.

Jedan od sjajnih primjera odličnog odnosa kvaliteta i cijene je izvanredni Xiaomi Redmi Note 12. Ovaj model sa naprednim ekranom omogućava besprijekoran vizuelni doživljaj u svemu što radite ili gledate, a za cjelodnevno uživanje pobrinuće se velika baterija sa brzim punjenjem. Njegova mjesečna rata u webshop-u je samo 5,29 KM.

Fantastični Galaxy A54 sa više nego dovoljno memorije i prostora za sve aplikacije i snimke daće vam i mnogo drugih razloga da bude vaš favorit. Trostruka kamera snimiće kristalno jasne fotografije a prednja kamera od 32 MP najbolje selfije. Ljubitelji Samsung uređaja mogu ga pronaći u m:tel webshop-u uz mjesečnu ratu od 20,03 KM.

Sklopivi Huawei Mate XS 2 je fenomenalni, elitni model za sve one koji žele da se istaknu. On je spoj inovativnog dizajna i moćnih performansi sa širokim pregledom na savršeno ravnom, velikom ekranu visoke rezolucije. Razlog više da postanete vlasnik ovog jedinstvenog uređaja je što ćete u m:tel ponudi na poklon dobiti i vrhunski pametni sat Huawei Watch GT3 Pro, a sve to uz mjesečnu ratu od 69,50 KM.

