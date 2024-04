Uživajte u aprilskim HBO premijerama na m:tel TV platformama

Premijere na HBO i HBO Max kanalima.

Izvor: HBO

April na HBO i HBO Max striming platformu donosi WB film „Boja purpura“, premijeru nove HBO Original serije „Simpatizer“ sa Park Čan-Vukom i Robertom Dauni Džuniorom, koja je bazirana na romanu Viet Tan Ngujena nagrađenom Pulicerovom nagradom, kao i drugu sezonu dokumentarnog HBO Original serijala „Baksuz: Život i smrt Roberta Dersta“.

Drama i mjuzikl „Boja purpura“ (The Color Purple) dostupna je od 12. aprila na HBO Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno ga možete pogledati 14. aprila od 20 časova.

U filmu pratimo priču o dvije sestre afroameričkog porekla na američkom jugu, početkom 20 vijeka. Celie je siromašna djevojka koju seksualno zlostavlja član porodice i prisiljena je napustiti svoju sestru kako bi se udala za čovijeka koji je tuče. Ipak, Celie uspijeva naći snagu da prevlada potlačenost te pronađe nezavisnost i ispunjenje.

Izvor: HBO

Seriju „Simpatizer“ (The Sympathizer) moći ćete gledati od 15. aprila na HBO Max striming platformi, kao i na HBO kanalu istog dana od 20 časova.

Nova HBO Original serija prikazuje komunističkog špijuna francusko-vijetnamskog porijekla tokom posljednjih dana rata u Vijetnamu i njegov egzil u Sjedinjene Države. U seriji glume Robert Dauni Jr, Skot Li, Ho Ksande, Fred Ngujen Kan, Tom Dang,Toun Li, Kaj Dujen.

Druga sezona dokumentarne serije „Baksuz: Život i smrt Roberta Dersta“ (The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst) dostupna je od 22. aprila na HBO Max striming platformi, a na HBO kanalu premijerno možete pogledati 23. aprila od 20 časova.

Izvor: HBO



Ova dokumentarna serija razotkriva davno zakopane informacije o nizu neriješenih zločina i čovieku koji je za njih osumnjičen - Robertu Derstu, potomku čuvene njujorške porodice milijardera. Serija je snimljena uz njegovu punu saradnju.

Warner Bros.premijerno je najavio drugu sezonu HBO Original serije „Kuća zmaja“ (House of the Dragon) koju će biti dostupna 17. juna na Max striming platformi, a na HBO kanalu će biti istog dana od 20 časova. Prva sezona serije „Kuća zmaja“ dostupna je na HBO Max striming platformi.

Izvor: HBO

Takođe, HBO Max je najavio još jednu premijeru, a to je da će na jesen početi sa prikazivanjem serije „Pingvin” (The Penguin). Glavnu ulogu Oza Koba (poznatog kao Pingvin) tumači Kolin Farel. Ova dramska serija DC Studia od osam epizoda nastavlja epsku kriminalističku sagu „The Batman“ koju je filmski reditelj Met Rivs započeo globalnim hitom „The Batman“ Warner Bros. Picturesa i fokusira se na lik koji je Farel tumačio u filmu.

Izvor: HBO

Osim HBO kanala, tu je i HBO Max usluga video-kluba sa više od 4.000 sati programskih sadržaja, koje možete da gledate bilo kada, bilo gdje i koliko god puta želite na svojim pametnim uređajima. HBO Max možete aktivirati putem Moj m:tel portala, a detaljno uputstvo potražite ovdje.

Pogledajte i aktuelnu ponudu m:tel TV paketa, koja vam donosi 20% popusta na mjesečnu pretplatu u prvih šest mjeseci i izbor televizora iz m:tel ponude kojeg možete kupiti na rate.