Oktobar na HBO i HBO Max striming platformi

Izdvoijili smo za vas premijere na HBO i HBO Max platformi

Nova serija, istorijska drama „Zimski kralj“ (The Winter King) dostupna je od 6. oktobra na HBO Max striming platformi.

Zasnovana na seriji Bernarda Kornvela, „Zimski kralj” je novi pogled na legende o Arturu. Bivši ratnik koji je sada monah, pripovjeda o tome kako je Artur postao gospodar rata iako njegov tron nije zakonito stečen. Radnja serije smještena je u peti vijek, mnogo prije nego što se Britanija ujedinila, u surovoj zemlji zaraćenih zajednica i plemena. Serija prati Artura Pendragona dok se razvija od prognanika do legendarnog ratnika i vođe.

Biografska drama „Veliki Džordž Forman“ (Big George Foreman: The Miraculous Story Of The Once And Future Heavyweight) dostupna je na HBO Max striming platformi.

Film se temelji na istinitoj priči o jednom od najvećih povrataka svih vremena i transformacionoj snazi druge prilike. Podstaknut siromašnim djetinjstvom, Forman je usmerio svoj bijes u to da postane osvajač zlatne olimpijske medalje i svjetski prvak u teškoj kategoriji, nakon čega je uslijedilo iskustvo na ivici smrti koje ga je odvelo od bokserskog ringa do propovjedaonice. Ali, kad primjeti da se njegova zajednica muči duhovno i finansijski, Forman se vraća u ring i ulazi u istoriju vraćajući svoju titulu, postavši najstariji svjetski bokserski šampion u teškoj kategoriji ikada.

Horor „Papin egzorcista“ (The Pope's Exorcist) sa Raselom Krouom u glavnoj ulozi dostupan je 22. oktobra na HBO Max striming platformi kao i na HBO kanalu od 20.00 časova.

Inspirisan dosijeima egzorcista Gabrijela Amorta, u filmu pratimo oca Amorta dok istražuje demonima opsjednuto dijete i otkriva tajnu zavjeru koju skriva Vatikan.

Dokumentarni film „Džejmi protiv Britni: suđenje oca i ćerke“ (Jamie vs Britney: The Father Daughter Trials) možete pratiti od 24.oktobra na HBO Max striming platformi.

Nakon 13 godina, Britni Spirs napokon je oslobođena očevog konzervatorstva. Da li je Džejmi zaista pokušavao da spasi svoju kćerku ili je sve to bio plan za kontrolu svakog aspekta života pop-zvijezde?

Triler „Nestala“ (Missing (2023)) moći ćete pogledati 27.oktobra na HBO Max striming platformi kao i na HBO kanalu od 22.15 časova.

Storm Rajd („Euforija" i „The Last of Us") u ovom trileru glumi Džun, tinejdžerku čija je majka netragom nestala. Da bi je pronašla, Džun mora da upotrijebi svu tehnologiju koja joj je na raspolaganju, ali otkriva mnogo više nego što je očekivala.

Drugu sezonu istorijske drame „Pozlaćeno doba“ (The Gilded Age) moći ćete gledati od 30. oktobra na HBO Max striming platformi kao i na HBO kanalu od 20.00 časova.

U prvoj sezoni serije mogli smo vidjeti priču o američkom pozlaćenom dobu (1882), razdoblju velikih ekonomskih promjena, te porastu nejednakosti između starih i novih bogataša. U seriji pratimo mladu Marian Brook, siroče generala Unije, koja se useljava u njujorški dom svojih staromodnih i bogatih tetki Agnes van Rhijn i Ade Brook. U pratnji Peggy Scott, uspješne Afroamerikanke koju slučajno upoznaje, Marian se nehotice upliće u društveni rat između jedne od svojih teta, izdanaka garniture starih bogataša i njezinih bogatih komšija, željezničkog tajkuna i njegove ambiciozne supruge Georgea i Berthe Russell.

Na kraju prve sezone nismo mogli saznati da li će Marian slijediti ustaljena pravila društva ili će izboriti za vlastiti put?

Još jedna sjajna vijest je da će nova sezona originalne HBO serije „Pravi detektiv: Noćna zemlja“ (True Detective: Night Country) s dobitnicom Oskara Džodi Foster i Kali Reis u glavnim ulogama, premijerno biti prikazana 15. januara na HBO Max striming platformi kao i na HBO kanalu.

Ukoliko niste, predlažemo vam da pogledate prve tri sezone koju su dostupne na HBO Max striming platformi.

